Amas de Casa plantean que se declare sector energético en emergencia

El apagón del lunes afectó el sistema del Metro de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo (Acadisando) solicitó al Gobierno que declare al sector eléctrico del país en estado de emergencia.

La organización indicó que es la segunda vez que ocurre un apagón de esa magnitud en pocos meses y que la situación afectó a más de cuatro millones de personas que residen en el Gran Santo Domingo.

Barbina Herrera, presidenta de Acadisando, dijo que tienen informaciones de que los hogares en donde funcionan salones de belleza, barberías, heladerías, colmados y las escuelas y colegios del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo han tenido que tomar medidas preventivas para no perder sus mercancías y en los centros educativos las aulas virtuales y la internet colapsaron.

Herrera informó que durante y después del apagón recibieron decenas de denuncias de las amas de casas que poseen negocios en sus viviendas, luego del largo tiempo de los apagones en sus barrios.

Expresó que la organización que dirige nunca pensó que se repetiría el apagón ocurrido el pasado 11 de noviembre del 2025, ya que el presidente Luis Abinader informó al país que dicha situación no se repetiría otra vez, sin embargo ocurrió de nuevo.

Otras organizaciones apoyan

Al llamado de las amas de casas, se unen la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), la Red de Organizaciones Comunitarias 27 de Febrero (Reocofe), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp).

Además, el Comité de Desarrollo Comunitario María Auxiliadora, Frente de Desarrollo Comunitario Villa María, Comité de Desarrollo Mejoramiento Social y el Frente Comunitario Villa Fontana, entre otros.

Las mujeres directivas de Acadisando, Altagracia Brand, Fiordaliza Guzmán, Felicita Dishtmey, Santa Ureña y Dolores Céspedes manifestaron que todos los servicios públicos fueron afectados tanto en el apagón de noviembre como el ocurrido el pasado lunes en el país.