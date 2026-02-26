Fenatrano advierte que 700 choferes quedarían desempleados por nuevo corredor de la Independencia

El presidente Abinader sube a uno de los autobuses del corredor de la avenida Independencia. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, advirtió el miércoles que alrededor de 700 choferes podrían quedar sin empleo con la puesta en marcha del nuevo corredor de la avenida Independencia, si no se garantiza su inclusión dentro del modelo operativo establecido.

El dirigente explicó que, aunque la licencia del corredor fue otorgada a una cooperativa afiliada al sector transporte, muchos conductores y propietarios de turnos temen ser desplazados en el proceso de reorganización.

Señaló que los sindicatos, aunque descentralizados, operan bajo las normativas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y cuentan con derechos adquiridos tras décadas de trabajo en la ruta.

Según detalló, en la avenida Independencia operan aproximadamente 1,400 turnos, equivalentes a igual número de vehículos entre carros y guaguas. De esa cantidad, una parte importante corresponde a conductores de edad avanzada que dependen exclusivamente de los ingresos generados por el alquiler o manejo directo de sus unidades.

El representante de Fenatrano indicó que la propuesta de la entidad no es oponerse al corredor, sino asegurar que ningún trabajador quede excluido.

Hubieres explicó que el modelo contempla que los propietarios de turnos puedan integrarse como accionistas dentro del fideicomiso que administrará los recursos del corredor, recibiendo beneficios proporcionales a su inversión y antigüedad.

No se opone a los corredores

"El problema no es el corredor en sí, sino que se desconozcan derechos adquiridos. No se puede sacar a nadie sin una compensación justa o sin incluirlo en el nuevo esquema", sostuvo.

Recordó que experiencias previas en otros corredores han generado conflictos sociales al dejar fuera a choferes sin previo acuerdo, lo que, según dijo, no debe repetirse. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades y a los administradores del proyecto a garantizar un proceso transparente, participativo y respetuoso de la Constitución y las leyes vigentes.

El dirigente reiteró que el sector transporte no se opone a la modernización, pero insistió en que esta debe realizarse sin afectar el sustento de cientos de familias que dependen directamente de la operación tradicional de la ruta.