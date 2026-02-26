Estudiar sin miedo ni lodo: el reclamo de alumnos en Higüey

Estudiantes del Politécnico Gregorio Luperón se manifiestan con carteles para exigir reparación de la calle, eliminación del vertedero, reductores de velocidad, luminarias y mayor seguridad en el entorno escolar. ( DIARIO LIBRE/ PATRICIA HEREDIA )

Estudiantes del Politécnico Gregorio Luperón, en el municipio Higüey, provincia La Altagracia, realizaron una manifestación pacífica para exigir a las autoridades la intervención urgente del entorno del centro educativo, denunciando el deterioro de la calle principal, la acumulación de basura, la falta de reductores de velocidad y la ausencia de iluminación.

Carla Rivera, estudiante de sexto grado y presidenta del centro, explicó que la problemática se arrastra desde el año 2023, cuando se realizaron excavaciones para la instalación de una tubería, dejando hoyos profundos que, según afirma, nunca fueron debidamente reparados.

"Estamos presentando el tema de la basura y también el tema de la calle, que está completamente destruida. Desde 2023 hicieron unos hoyos para una tubería y eso lo dejaron así. Nunca han venido a resolver", expresó Rivera.

Indicó que, aunque en el 2024 las autoridades colocaron caliche en la vía, la solución no fue efectiva debido a la acumulación de agua y la profundidad de los hoyos. "Ese material se lo chupó la calle y no ha valido de nada", sostuvo.

Accidentes y riesgo constante

Los estudiantes denunciaron que la falta de reductores de velocidad ha provocado accidentes en la zona. Aunque no manejan una cifra exacta, aseguran que varios compañeros y maestros han sido impactados por vehículos o han caído en los hoyos llenos de lodo.

"Aquí no hay reductores ni nada. Vienen conductores imprudentes y se llevan a los estudiantes", afirmó Rivera.

Además, señalaron que cuando llueve la situación empeora, obligando a muchos alumnos a tomar rutas alternas o incluso a ausentarse, ya que el lodo les impide llegar en condiciones adecuadas al centro educativo.

"Hay estudiantes que tienen que devolverse porque llegan llenos de lodo y no pueden tomar docencia así. No es solo uno, es toda la comunidad educativa la que se ve afectada", indicaron.

Tramo principal frente al Politécnico Gregorio Luperón muestra hoyos llenos de lodo, basura acumulada y falta de iluminación, condiciones que dificultan el acceso de estudiantes y docentes.

Demandas puntuales

Entre las principales exigencias de los estudiantes figuran:

Reparación definitiva de la calle.

Eliminación o reubicación de un vertedero improvisado cercano al plantel.

Instalación de reductores de velocidad.

Colocación de luminarias en el entorno.

Mayor patrullaje policial.

Walkin Jhomar Feliz, otro de los estudiantes participantes, expresó preocupación por las futuras generaciones que continuarán enfrentando la misma problemática si no se toman medidas.

"Tenemos casi cuatro años pasando por lo mismo y no queremos que otros estudiantes que vienen motivados a estudiar se desencanten por esta situación", manifestó.

Asimismo, denunciaron que la falta de iluminación ha contribuido a hechos de vandalismo dentro del plantel, situación que se agrava ante la ausencia de patrullaje policial, pese a contar con porteros y personal auxiliar.

Llamado a las autoridades

"Decidimos hacerlo hoy a ver si se nos toma en cuenta, porque ya estamos cansados de lo mismo", expresaron.

Los estudiantes hicieron un llamado directo a las autoridades municipales y demás entidades competentes para que intervengan de manera urgente la zona y garanticen condiciones dignas y seguras para toda la comunidad educativa.