La extensión 2C del Metro de Santo Domingo operará sin transbordos tras período de pruebas

Pasajeros realizan un transbordo en la estación Franklin Mieses Burgos de la extensión 2C del Metro de Santo Domingo durante el período de prueba. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

La extensión 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta el municipio de Los Alcarrizos con el kilómetro 9 de la autopista Duarte, funcionará sin necesidad de transbordos una vez concluya el período de pruebas, informó la Empresa Metropolitana de Transporte (MT).

Durante el inicio de las operaciones en fase de prueba, los pasajeros debieron realizar cambios de andén en las estaciones Franklin Mieses Burgos y María Montez, una maniobra operativa que generó confusión en algunos usuarios.

No obstante, la entidad explicó que estos movimientos forman "parte del proceso de prueba del sistema, específicamente de los componentes de las señalizaciones y los trenes", por lo que no serán necesarios cuando la extensión entre en operación comercial.

Pese al inconveniente inicial, los pasajeros valoraron de forma positiva la rapidez del servicio, destacando la reducción del tiempo de viaje frente a los prolongados taponamientos en la autopista Duarte.

Servicio gratis hasta Semana Santa

La extensión 2C, con 7.3 kilómetros, funcionará de forma gratuita hasta Semana Santa. En ese sentido, la Metropolitana de Transporte ha dispuesto los siguientes horarios:

Lunes a viernes de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

Sábados de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 12:00 a 4:00 de la tarde.

Domingos y feriados de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

La obra beneficiará a más de un millón de habitantes de Los Alcarrizos y zonas aledañas del municipio Santo Domingo Oeste, conectando 14 comunidades en áreas densamente pobladas.