La línea 2C del Metro arranca con una gran demanda

Personas esperan para abordar el metro de Los Alcarrizos el miércoles 25 de febrero de 2026, el primer día de operación para el público.m ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La apertura de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9 de la autopista Duarte, comenzó ayer el período de pruebas con trenes llenos y usuarios emocionados, que destacaron la rapidez del servicio frente al histórico congestionamiento de la autopista Duarte.

El arranque de las operaciones de la línea transformó para bien la rutina de miles de ciudadanos que, desde tempranas horas, se dieron cita.

Hubo también situaciones que sorprendieron a los pasajeros como un trasbordo por cambio de andén en la estación Franklin Mieses Burgos y un segundo trasbordo a la María Montez (kilómetro 9).

Pero aunque esto generó cierta preocupación en algunos usuarios que no estaban seguros de en qué parada debían quedarse, el sentimiento predominante fue de satisfacción.

Horas pico

"Prefiero el metro antes que un tapón de una hora", expresó una de las usuarias, al describir el escenario que se producía durante las horas pico y el impacto inmediato en su calidad de vida.

"Ahora, con treinta y cinco pesos, llego hasta la Lincoln; es más rápido y todo", comentó Rosa Iris Araujo durante su viaje en el teleférico de Los Alcarrizos para luego conectar con la nueva extensión del metro y llegar hasta la estación Pedro Mir (avenida Abraham Lincoln).

A pesar de que pagaba 50 pesos, duraba hasta una hora y media para llegar a su destino, atrapada en filas que podían extenderse 10 o 15 minutos para abordar un carro. De su lado, Belkis Báez explicó que su ruta era la 23; a veces tomaba el teleférico y luego otra guagua hasta el km 9, para después bajar por la avenida Gregorio Luperón.

El cronómetro validó el optimismo de los ciudadanos: un grupo que inició su viaje en la entrada de Los Alcarrizos llegó a la estación María Montez a las 8:08 a.m., completando el trayecto en solo 20 minutos. Las autoridades proyectan que las cinco estaciones se recorrerán en diez minutos.

El Gobierno indicó que la línea beneficiará a más de un millón de personas de la zona.

Horario especial

Durante el periodo de prueba, la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) ha dispuesto los siguientes horarios:

Lunes a viernes de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

Sábados de 6:00 a 10:00 a.m. y de 12:00 a 4:00 p.m.

Domingos y feriados de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. b