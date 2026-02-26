Familias intentan rescatar lo poco que quedó tras inundaciones en Gaspar Hernández

Momento en que varios comercios colapsaron tras las inundaciones que afectaron la zona, dejando cuantiosos daños materiales. ( FUENTE EXTERNA )

Maquinarias pesadas removiendo sedimentos de las calles y familias tratando de rescatar sus ajuares entre el lodo y el agua es el panorama que se vive este jueves en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, tras las intensas lluvias registradas en la madrugada del miércoles 25 de febrero que afectaron varias localidades de la región Norte del país.

En esa demarcación colapsaron varias edificaciones y al menos 350 resultaron inundadas luego del desbordamiento del río Joba, cuya crecida sorprendió a decenas de familias mientras dormían.

"Pensamos que era una llovizna como siempre, que el río bajaba un poco y volvía a su nivel, pero cuando quisimos reaccionar ya estábamos arropados por la creciente. No nos dio tiempo a nada", narró Yani Arias, uno de los afectados.

Para José Herrera, otro de los afectados, su prioridad es limpiar su casa.

"Estamos en el lodo, limpiando lo poco que quedó", relató.

Herrera explicó que el agua alcanzó las ventanas de su vivienda, por lo que se vio obligado a cargar a sus hijos y trasladarlos a un lugar seguro.

Las imágenes del lugar muestran calles totalmente cubiertas de sedimentos, ajuares destruidos en la parte frontal de cada casa.

Operativo

Brigadas del ayuntamiento de Gaspar Hernández trabajan con equipos pesados para despejar las vías.

Puerto Plata

Además de lo ocurrido en la provincia Espaillat, las precipitaciones afectaron sectores de la provincia Puerto Plata. Entre los lugares más afectado figura el distrito municipal Sabaneta de Yásica.

Clarotza Rochtte Peralta, gobernadora provincial de Puerto Plata, informó que personal de distintas instituciones gubernamentales realizan el levantamiento de los daños para determinar la magnitud de las pérdidas y coordinar la asistencia a los afectados.

Adelantó que en la actualidad están entregando raciones de comida cocida a los afectados.