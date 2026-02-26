Entidades acuerdan retirar cableados en desuso en el Distrito Nacional

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) firmaron este jueves un acuerdo de cooperación para avanzar en el retiro del cableado aéreo en desuso y obsoleto, así como en el ordenamiento de las infraestructuras que afectan la imagen urbana y la seguridad de la ciudadanía.

Conforme a una nota de prensa, el acuerdo fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel; Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), y Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional.

El objetivo central del plan es reducir la contaminación visual generada por el tendido aéreo desorganizado y, al mismo tiempo, mitigar riesgos asociados a infraestructura deteriorada que puede afectar peatones, conductores y el entorno urbano, incluyendo obstrucciones y situaciones de inseguridad.

Te puede interesar Sistema de cableado es un peligro para peatones en la avenida Lope de Vega

Gómez Mazara destacó que este acuerdo marca un punto de inflexión en la gestión del espacio público y la infraestructura de telecomunicaciones, al pasar de la planificación a una fase concreta de ejecución, y señaló que el retiro del cableado obsoleto no solo responde a criterios estéticos, sino a una responsabilidad directa con la seguridad ciudadana, la movilidad urbana y la calidad de vida.

Indicó que Indotel asume su rol regulador para garantizar que las telecomunicaciones se desarrollen de manera organizada y segura, asegurando que cada intervención tenga resultados verificables y contribuya a una ciudad más ordenada, moderna y funcional.

"Este proyecto impactará más de 300 kilómetros, abarcando el polígono central, sectores populares, la Ciudad Colonial, San Carlos y Cristo Rey", explicó Gómez Mazara al firmar el convenio en las instalaciones del CUED.

De su lado, la alcaldesa Carolina Mejía afirmó: "La eliminación del cableado desordenado es una prioridad para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, no solo por un tema estético, sino por seguridad y bienestar".

Te puede interesar Reportan leves fallos de cableado y conectividad en algunos equipos durante el simulacro de la JCE

Mientras que Marranzini destacó que el acuerdo entre Indotel y la Alcaldía del Distrito Nacional impulsa el ordenamiento del tendido aéreo, no solo por su impacto en la imagen urbana, sino también por razones de seguridad y continuidad del servicio.

Etapas de ejecución Las acciones se ejecutarán por etapas en zonas priorizadas del Distrito Nacional, incluyendo sectores como Ciudad Colonial, San Carlos, Cristo Rey, Los Girasoles, Bella Vista, Piantini y Naco, así como corredores viales de alto flujo y relevancia urbana.Este convenio forma parte de una iniciativa coordinada desde 2023 junto a las autoridades correspondientes y establece un marco de trabajo interinstitucional para intervenir puntos críticos donde persisten cables obsoletos, caídos o instalados en condiciones no adecuadas.

Funciones de cada entidad

Indotel tendrá a su cargo la articulación regulatoria y la coordinación general para la implementación del plan, incluyendo la estructuración del proceso de ejecución con criterios técnicos y de ordenamiento de redes, en coordinación con las demás entidades firmantes.

El ADN realizará labores de supervisión en el territorio y coordinará aspectos vinculados al ordenamiento del espacio público, la logística urbana y la limpieza final de las áreas intervenidas, a fin de asegurar que cada tramo quede debidamente recuperado.

El CUED aportará apoyo técnico en la identificación y manejo seguro de la infraestructura eléctrica asociada, así como en las coordinaciones que correspondan para garantizar que las labores de retiro se desarrollen bajo estándares de seguridad operacional.

Las instituciones firmantes acordaron mantener un esquema de seguimiento para asegurar la continuidad de los trabajos y la coordinación con los actores que participan en el ecosistema de redes, con el propósito de lograr resultados verificables por cada zona intervenida.