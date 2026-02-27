Dejar el vehículo en la casa para irse en el Metro: ¿qué prefieren residentes en Los Alcarrizos?

Personas esperan para abordar el metro de Los Alcarrizos, el miércoles 25 de febrero de 2026, el primer día de operación para el público. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Los residentes del municipio Los Alcarrizos, en Santo Domingo Oeste, se encuentran divididos con respecto a cómo trasladarse a sus trabajos ahora que la nueva línea del Metro de Santo Domingo —la línea 2C— ha iniciado sus operaciones.

Mientras hay quienes afirman que utilizarán el metro, ya que les permitirá ahorrar dinero cada mes, otros, en cambio, dicen que, aunque tengan que gastar más, continuarán trasladándose en sus carros privados porque es mucho más cómodo.

Katty Molina, residente en Los Alcarrizos, expresó: "Pretendo seguir utilizando mi vehículo para transportarme a mi trabajo y a otros lugares, porque considero que perdería menos tiempo utilizando mi carro y ahora va a ser mejor porque, al habilitarse la nueva línea, los tapones se van a reducir".

"En mi automóvil —agregó— voy en mi propio espacio, tengo confort, voy cómoda, no me estreso con personas ni con tumulto de gente".

El pasado martes 24, el presidente de la República, Luis Abinader, dejó iniciadas formalmente las operaciones de la línea 2C del metro en el populoso municipio de Los Alcarrizos, la cual era una obra muy esperada desde hacía muchos años.

La misma recorre una distancia de 7.3 kilómetros, incorpora cinco estaciones y conectará a 14 comunidades densamente pobladas a lo largo de la autopista Duarte.

La nueva línea parte desde la estación María Montez hasta la entrada de Los Alcarrizos y cuenta con las estaciones Pedro Martínez, Franklin Mieses Burgos, 27 de Febrero, Freddy Gastón Arce y Pablo Adón Guzmán.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/26022026-linea-2c-del-metro-de-sato-domingo-luduis-tapia15-5b6c1a00-22c44aad.jpg Usuarios usan la nueva línea 2C del metro en el municipio de Los Alcarrizos. ((DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA))

"Usaré el metro de vez en cuando para ayudarme con los gastos de gasolina de mi vehículo", afirmó Milagros Toribio, residente del municipio.

Con esta ampliación, el Gobierno indica que habrá incorporado 38 kilómetros adicionales al sistema de transporte masivo durante la actual gestión, duplicando la cobertura existente. En ese contexto, el presidente concluyó: "El futuro no se hereda: se construye. Y hoy lo estamos construyendo e inaugurando juntos".

Hugo García, habitante de los alrededores del metro, comentó: "Si mi puesto de trabajo quedara en esa ruta, sin duda alguna utilizaría el metro". También añadió: "Entiendo que es una obra que beneficia a la población en general, en especial a nosotros, los residentes de Los Alcarrizos".

Dangeli Tejeda Kelly, residente y trabajador de Los Alcarrizos, dijo: "Si yo trabajara fuera de Los Alcarrizos, obviamente yo cambiaría de mi carro al metro, porque eso sería economizar combustible y, a la vez, dinero".

"Entiendo que hay —añadió— muchas personas a las que les va a beneficiar esto, porque el simple hecho de tener tanto el teleférico como el metro ayuda a que la economía de algunas personas mejore".

Horario especial

Durante la inauguración de la obra, el presidente Abinader anunció que la línea 2C operará gratuitamente durante su etapa inicial hasta Semana Santa y que tendrá un horario especial de lunes a viernes, en la mañana de 6:00 a. m. hasta las 10:00, y en las tardes de 6:00 hasta las 10:00 de la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/27/abre-la-linea-2c-del-metro-hacia-los-alcarrizos-4bbe2d8e-focus-0-0-896-504-095464d7.jpg El presidente Luis Abinader y el director de la Empresa Metropolitana de Transporte, Jhael Isa, saludan desde la cabina de un tren antes del recorrido inaugural de la línea 2C del metro hacia Los Alcarrizos. (FUENTE EXTERNA)