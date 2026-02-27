La extensión 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta el municipio de Los Alcarrizos con el kilómetro 9 de la autopista Duarte, funcionará sin necesidad de transbordos una vez concluya el período de prueba, informó la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT).

Durante el inicio de las operaciones en fase de prueba, los pasajeros debieron realizar cambios de andén en las estaciones Franklin Mieses Burgos y María Montez, una maniobra operativa que generó confusión en algunos usuarios.

No obstante, la entidad explicó que estos movimientos forman "parte del proceso de prueba del sistema, específicamente de los componentes de las señalizaciones y los trenes", por lo que no serán necesarios cuando la extensión entre en operación comercial.

Las operaciones de prueba, iniciadas el pasado martes, se desarrollan sin inconvenientes en las cinco estaciones, mientras se agilizan los trabajos de algunos detalles.

Hasta Semana Santa

La parte operativa funciona como el resto de las líneas, sin embargo, la dirección de operaciones determinó que desde la estación Pablo Adón, en Los Alcarrizos hasta la Franklin Mieses Burgos, próximo a la avenida Monumental se hace un trasbordo para continuar hacia la María Montez.

Los usuarios deben salir del tren, bajar al primer nivel y volver a subir a otro tren en la vía contraria que recorre la estación Pedro Martínez hasta la María Montez, pero esto es solo hasta la Semana Santa.

Te puede interesar La espera terminó: abre la línea 2C del metro hacia Los Alcarrizos

El director de la Empresa Metropolitana del Transporte (EMT) antigua (Opret), Jahel Isa, explicó que ese trasbordo es solo en la fase de prueba en que está hasta la Semana Santa.

"Nos va a tocar una parte educativa de este período de prueba, de este período inicial, porque para eso hemos hecho transbordos, para aumentar la cantidad de filas. Por ejemplo, hemos puesto dos trenes de 1,200 pasajeros, de seis vagones, uno en cada vía", dijo Isa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/26022026-linea-2c-del-metro-de-sato-domingo-luduis-tapia-1bb2de25.jpg El metro era una obra esperada en Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/26022026-linea-2c-del-metro-de-sato-domingo-luduis-tapia12-38a20411.jpg Pisos podotáctil para uso de las personas con discapacidad visual. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/26022026-linea-2c-del-metro-de-sato-domingo-luduis-tapia22-f6228afc.jpg En la línea 2C se utilizan trenes de seis vagones en la fase de prueba. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/26022026-linea-2c-del-metro-de-sato-domingo-luduis-tapia6-1b9e5cc3.jpg La gente utiliza el servicio en las horas establecida durante el período de prueba de 6:00 de la mañana a 10:00 y de de 4:00 a 8:00 de la noche. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/26022026-linea-2c-del-metro-de-sato-domingo-luduis-tapia15-5b6c1a00.jpg Luego de Semana Santa no habrá trasbordo como ahora en la línea 2C. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Usuarios acuden en grandes cantidades

Indicó que eso se hace para tener más frecuencia de trenes entre Manoguayabo y el kilómetro 9 porque como ahora el servicio es gratuito y se acumula mucha gente en las filas para conocer el sistema se estableció la estrategia de alargar las filas para los dos trenes de seis vagones que en la actualidad son los que ofrecen el servicio.

"Después de Semana Santa, entonces ahí ya vamos a operar normal con trenes, con la frecuencia que tenemos de 3 minutos entre trenes y así sucesivamente", explicó Jahel Isa.

Desde la inauguración de la línea, cientos de personas utilizan el servicio, algunos para trasladarse a sus trabajos, otros por simple curiosidad. Un gran personal se encarga de orientar a los ciudadanos sobre todo en la estación donde se hace el trasbordo.

La señalética en general está colocada, como en las demás líneas. Las indicaciones de cada estación las hace el o la conductora por medio del sistema de comunicación interna de cada tren.

Cada estación está dotada de sistemas contra incendios con tubería y manguera, además de extintores. Llama la atención el desnivel que hay entre la plataforma del tren y el andén que tiene una diferencia de unas 2 pulgadas, lo que afectaría a los usuarios que se desplazan en silla de ruedas, pero además la gente puede tropezar.