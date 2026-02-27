Honran a Juan Pablo Duarte con escultura en La Nueva Barquita

Miembros del Patronato La Nueva Barquita durante el develizamiento de la estatua de Juan Pablo Duarte a la entrada del residencial. ( FUENTE EXTERNA )

El Patronato La Nueva Barquita dejó formalmente inaugurada una escultura en honor al patricio Juan Pablo Duarte en la rotonda de la entrada principal del sector, como parte de una iniciativa orientada a fortalecer los valores patrióticos y comunitarios.

La obra fue impulsada por el presidente del Patronato, el padre Gregorio Alegría, junto a los miembros de la entidad, quienes acordaron rendir homenaje al fundador de la República Dominicana en el marco del décimo aniversario del traslado de las familias a La Nueva Barquita, que se celebrará el 29 de junio de 2026.

La escultura, de cuerpo completo, fue realizada en fibra de vidrio y revestida con pintura color cobre. Además, cuenta con sistema de iluminación y próximamente se le colocará una tarja conmemorativa con una inscripción alusiva al significado del monumento.

El artista Javier Benítez realizó la obra como un gesto de generosidad, mientras que el Patronato asumió la construcción de la columna donde fue instalada la imagen.

Durante el acto inaugural se realizó una ofrenda floral y una bendición encabezada por el padre Alegría, con la participación de representantes de la comunidad, miembros de la Policía Nacional y estudiantes de los centros educativos del sector.

Honor a la patria

La estatua representa a Duarte dando la bienvenida "a todo hombre y mujer de buena voluntad" que vive, visita o realiza servicios en La Nueva Barquita, reafirmando el ideal de una patria libre, democrática y en paz, donde todos tengan cabida.

Con esta iniciativa, el Patronato busca consolidar la identidad comunitaria y resaltar los valores que dieron origen a la nación dominicana, proyectando el legado duartiano hacia las nuevas generaciones.