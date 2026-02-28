Tres grandes averías afectan el suministro de agua este sábado en el Gran Santo Domingo

Rotura de tubería de 24 pulgadas en la Prolongación 27 de Febrero, próximo a la Autopista 6 de Noviembre, provocó interrupciones en el suministro de agua en el municipio Santo Domingo Oeste. ( FUENTE EXTERNA )

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), ingeniero Felipe Antonio Suberví, informó este sábado que brigadas de la institución trabajan de manera simultánea en la corrección de varias averías registradas en importantes líneas de distribución en Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este.

Avería en la Prolongación 27 de Febrero

Suberví explicó que en horas de la mañana se produjo una avería en una tubería de 24 pulgadas de PVC, ubicada en la Prolongación 27 de Febrero, casi esquina el puente desnivel de la Autopista 6 de Noviembre, en Santo Domingo Oeste.

Indicó que, aunque la avería no fue provocada por la empresa que ejecutó trabajos previos en la zona, dicha compañía —que en su momento desvió la tubería— asumirá la reparación bajo el acompañamiento técnico de personal especializado de la Caasd.

El funcionario detalló que la línea fue reubicada durante la construcción del paso a desnivel en la avenida Isabel Aguiar esquina Prolongación 27 de Febrero, debido a que atravesaba una laguna de laminación construida para el manejo de aguas pluviales.

Asimismo, aclaró que la empresa JM, responsable de la construcción de los pasos a desnivel en el área, se encargará de corregir la avería, dada la importancia de esa línea para los residentes de Santo Domingo Oeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/whatsapp-image-2026-02-28-at-30811-pm-1-751d2adb.jpeg Rotura de tubería de 24 pulgadas en la Prolongación 27 de Febrero, próximo a la Autopista 6 de Noviembre. (FUENTE EXTERNA)

Múltiples averías en Santo Domingo Este

En Santo Domingo Este, la Caasd también trabaja en la corrección de otras dos grandes averías en líneas de 24 pulgadas, generadas por la nueva presión en las tuberías tras la incorporación de un mayor caudal del ampliado Acueducto Oriental (Barreras de Salinidad), que supera los 136 millones de galones diarios.

Entre las principales incidencias se encuentra una avería en una línea de 24 pulgadas en la Carretera de Mendoza, sector La Grúa, situación que afecta el suministro de agua potable en comunidades como Villa Esfuerzo, entre otras.

Mientras duren los trabajos, presentan dificultades en el servicio sectores como La Grúa, San José de Mendoza, San Luis, El Bonito de San Isidro, El Establo, Fuerza Aérea, La Corporanea, El Almirante, Los Solares del Almirante, Mendoza, Invivienda y toda la franja de la Marginal de Las Américas. También Los Frailes I y II, San Bartolo, Los Molinos, Marbella, Zona Franca, Brisas del Este, Brisa Oriental y sectores aledaños.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/whatsapp-image-2026-02-28-at-30812-pm-1-b97f0a8c.jpeg Personal de la Caasd trabaja para corregeir avería en línea de 24 pulgadas que afecta el suministro de agua en varios sectores de Santo Domingo Este. (FUENTE EXTERNA)

Avería en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte

De igual manera, una brigada fue enviada a corregir una avería en una línea de 8 pulgadas en las proximidades del kilómetro 9 de la Autopista Juan Pablo Duarte, frente al destacamento de la Policía Nacional.

Según la institución, esta avería fue provocada por personal de la empresa Malespín, que trabaja en la modernización y solución vial integral de esa importante vía que conecta con las provincias y municipios de la región del Cibao.

La Caasd aseguró que las brigadas continuarán trabajando de manera intensiva para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y minimizar el impacto en las comunidades afectadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/whatsapp-image-2026-02-28-at-30812-pm-2-765dfdde.jpeg Daño en tubería de 8 pulgadas frente al destacamento policial fue ocasionado durante trabajos de una empresa contratista. (FUENTE EXTERNA)