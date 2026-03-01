Caasd trabaja en tres averías que afectan al Gran Santo Domingo desde hace una semana

Hombres corrigen avería registrada en la prolongación 27 de febrero el domingo 1 de marzo de 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) trabaja en la corrección de tres averías causadas el pasado fin de semana en la prolongación 27 de Febrero, la Autopista Duarte y en el sector La Grúa en Santo Domingo Este.

En el sector La Grúa, en la carretera de Mendoza, una tubería de 24 pulgadas explotó, presuntamente, por el aumento de presión debido al incremento del caudal en la recién inaugurada ampliación del acueducto Barrera de Salinidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/la-grua-8cc27669.jpeg Fotografía muestra el estado de la avería en el sector La Grúa, Santo Domingo Este,

A pesar de que el personal de la Caasd trabaja desde que ocurrió la avería, los trabajos no han podido ser concluidos; pero, de acuerdo con el director de la entidad, Felipe Suberví, el servicio se ofrece en algunos sectores.

"La avería en la carretera de Mendoza no pudo ser corregida porque no hay un cierre hermético y hay que dar soldadura. Hablé con uno de los talleres que nos dan servicio para que nos confeccione una silleta ciega. Hoy fueron a tomar las medidas. Le colocaron un tapón de madera para poder dar servicio", dijo Suberví.

Otras averías

En la prolongación 27 de Febrero, próximo al paso a desnivel de la calle Isabel Aguiar, se produjo una avería en una línea de 24 pulgadas de PVC. Este domingo, trabajadores de la Caasd y de la empresa JM —que realiza trabajos en la zona— intervienen el lugar para corregir el problema.

En este tramo, la avería se produjo durante la reubicación de la tubería por la construcción del paso a desnivel, debido a que atravesaba una laguna de laminación construida para el manejo de aguas pluviales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/avers27feb2-ca8e9851.jpeg Tramo de la prolongación 27 de febrero afectado por avería el domingo 1 de marzo de 2026. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

La empresa JM, responsable de la construcción de los pasos a desnivel en el área, se encargará de corregir la avería, dada la importancia de esa línea para los residentes en la zona.

En el kilómetro 9 de la Autopista Duarte, la empresa Malespín perforó un tubo de ocho pulgadas el pasado fin de semana, dejando sin agua a varios sectores de Santo Domingo Oeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/km9-5c0d7f91.jpeg Fotografía muestra los trabajos para corregir la avería en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte el domingo 1 de marzo de 2026. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

Según la institución, esta avería fue causada por personal de la empresa Malespín, que trabaja en la modernización y solución vial integral de esa importante vía, que conecta con las provincias y municipios de la región del Cibao.