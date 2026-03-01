Defensa Civil confirma escape de cocodrilo americano en Puerto Plata

Las autoridades pidieron a la población que eviten acercarse a ríos, lagunas y charcas en el área afectada. ( FUENTE EXTERNA )

La Defensa Civil confirmó el escape de un cocodrilo americano juvenil en la comunidad de Islabón, distrito municipal Sabaneta de Yásica, en la provincia Puerto Plata, tras las recientes inundaciones registradas en la zona.

La información fue confirmada por el director de la Defensa Civil, Whascar García, quien explicó que el ejemplar pertenece a un rancho exótico dedicado a excursiones turísticas y habría sido visto en aguas de la playa.

"Sí, estamos en el proceso de captura porque ese cocodrilo pertenece a un rancho exótico de excursiones turísticas y con las inundaciones que hubo se escapó por la playa Cabarete, por Islabón, cercano de donde lo tenían guardado", declaró García.

De acuerdo con los datos ofrecidos, la crecida de los cuerpos de agua facilitó la salida del reptil del área donde permanecía bajo cuidado controlado. Hasta el momento, las autoridades no han precisado su ubicación exacta.

Aunque se trata de un ejemplar juvenil, las autoridades advirtieron que los cocodrilos son animales salvajes y pueden representar peligro si se sienten amenazados.

Solicitan colaboración ciudadana

La Defensa Civil exhortó a la población a evitar acercarse a ríos, lagunas y charcas en el área afectada, no intentar capturar ni alimentar al animal y mantener a niños y mascotas bajo supervisión constante.

Asimismo, pidió reportar cualquier avistamiento a los organismos de emergencia para garantizar una captura segura.

El operativo de búsqueda del cocodrilo americano continúa activo en Sabaneta de Yásica y zonas cercanas a Cabarete, mientras las autoridades trabajan para localizar y retornar el ejemplar a su lugar de resguardo.