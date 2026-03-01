Anuncian cierre parcial de la intersección de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta

Diagrama muestra el desvío habilitado entre las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta por la construcción de paso a desnivel. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció el cierre parcial desde este domingo 1 de marzo de la intersección de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta para dar inicio a la construcción de un paso a desnivel en dicho tramo.

La entidad señaló en una nota de prensa que la construcción de este nuevo paso a desnivel está orientado a mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular y aumentar la seguridad vial en uno de los puntos de mayor circulación del sector.

Obras Públicas señaló que habilitará un desvío de tránsito temporal en las proximidades del área intervenida, con el propósito de viabilizar el tránsito y evitar congestionamientos vehiculares mientras se desarrollan los trabajos.

Se estima que esta configuración provisional se mantendrá activa por varios meses, conforme avancen las distintas etapas del proyecto.

El Ministerio de Obras Públicas informó, además, que el desvío estará debidamente señalizado y contará con dispositivos de control y orientación para facilitar el flujo vehicular.

Otras recomendaciones

El MOPC exhorta a los conductores a utilizar vías alternas cuando sea posible, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones del personal autorizado, así como a salir con tiempo adicional para evitar retrasos.

La institución ofrece disculpas a los ciudadanos y usuarios de estas vías por los inconvenientes temporales que esta intervención pueda generar y agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía.