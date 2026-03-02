A partir de este lunes el Ministerio de Obras Públicas junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestres (Digesett) cerrarán de manera parcial la intersección formada por las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta.

El objetivo es iniciar los trabajos de construcción de un paso a desnivel en esa intersección como parte de los trabajos de ampliación de la República de Colombia, cuyos trabajos se inician en el kilómetro 13 de la Autopista Duarte y se extenderán hasta la avenida de Los Próceres.

Unos 200 metros de la República de Colombia con dirección al centro de la ciudad el tráfico será desviado a la derecha para hacer un giro circular poco más debajo de la intersección donde se colocó un semáforo para administrar el tráfico hacia la Jacobo Majluta y en dirección al Jardín Botánico.

Los conductores que proceden de la Jacobo Majluta deberán girar a la derecha en la República de Colombia y hacer un retorno después de la embajada de los Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/e70538b1-9511-4102-b2b1-622df845f01f-fa4f092b.jpg Fuente externa (ILUSTRACIÓN DEL DESVIO POR LA JACOBO MAJLUTA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/01032026-cierre-parcial-de-la-interseccion-de-las-av-republica-de-colombia-y-jacobo-majluta-samil-mateo-dominici19-473a697d.jpg Así quedaría la intervención una vez concluidos los trabajos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/01032026-cierre-parcial-de-la-interseccion-de-las-av-republica-de-colombia-y-jacobo-majluta-samil-mateo-dominici15-b5fce13e.jpg Desde este punto se retomará la avenida República de Colombia antes de la intersección con la Jacobo Majluta. (DIARIO LIBRE /SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/01/01032026-cierre-parcial-de-la-interseccion-de-las-av-republica-de-colombia-y-jacobo-majluta-samil-mateo-dominici14-b1af1fb7.jpg Parte de la vía ya está asfaltada. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO) ‹ >

Un desvio temporal

Desde el centro de la ciudad y en dirección hacia la avenida Monumental, la circulación vehicular no tendrá novedad. De acuerdo con Obras Públicas, se trata de un desvío temporal hasta que se construya el paso a desnivel.

El departamento de Prensa de la entidad dijo que esta medida tiene como propósito viabilizar el tránsito y evitar congestionamientos vehiculares mientras se desarrollan los trabajos.

Las autoridades ya tienen asfaltado y debidamente señalizado gran parte el trayecto desde la avenida Monumental hasta donde se habilitó el desvío, a unos 200 metros de la Jacobo Majluta.

Agentes de la Digesett se encargarán de dirigir el tránsito en el lugar y contará con dispositivos de control y orientación para facilitar el flujo vehicular. Se estima que esta configuración provisional se mantendrá activa por varios meses, conforme avancen las distintas etapas del proyecto.