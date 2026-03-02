VIDEO | Desde este lunes se hará desvío del tránsito en la avenida República de Colombia con Jacobo Majluta
Digesett y Intrant coordinan desvíos para agilizar circulación en Santo Domingo
A partir de este lunes el Ministerio de Obras Públicas junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestres (Digesett) cerrarán de manera parcial la intersección formada por las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta.
El objetivo es iniciar los trabajos de construcción de un paso a desnivel en esa intersección como parte de los trabajos de ampliación de la República de Colombia, cuyos trabajos se inician en el kilómetro 13 de la Autopista Duarte y se extenderán hasta la avenida de Los Próceres.
Unos 200 metros de la República de Colombia con dirección al centro de la ciudad el tráfico será desviado a la derecha para hacer un giro circular poco más debajo de la intersección donde se colocó un semáforo para administrar el tráfico hacia la Jacobo Majluta y en dirección al Jardín Botánico.
Los conductores que proceden de la Jacobo Majluta deberán girar a la derecha en la República de Colombia y hacer un retorno después de la embajada de los Estados Unidos.
Un desvio temporal
Desde el centro de la ciudad y en dirección hacia la avenida Monumental, la circulación vehicular no tendrá novedad. De acuerdo con Obras Públicas, se trata de un desvío temporal hasta que se construya el paso a desnivel.
El departamento de Prensa de la entidad dijo que esta medida tiene como propósito viabilizar el tránsito y evitar congestionamientos vehiculares mientras se desarrollan los trabajos.
Las autoridades ya tienen asfaltado y debidamente señalizado gran parte el trayecto desde la avenida Monumental hasta donde se habilitó el desvío, a unos 200 metros de la Jacobo Majluta.
Detalles de transformación vial de la avenida República de Colombia; prometen no tocar el Botánico
Agentes de la Digesett se encargarán de dirigir el tránsito en el lugar y contará con dispositivos de control y orientación para facilitar el flujo vehicular. Se estima que esta configuración provisional se mantendrá activa por varios meses, conforme avancen las distintas etapas del proyecto.