×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
República de Colombia avenida santo domingo
República de Colombia avenida santo domingo

VIDEO | Desde este lunes se hará desvío del tránsito en la avenida República de Colombia con Jacobo Majluta

Digesett y Intrant coordinan desvíos para agilizar circulación en Santo Domingo

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook

A partir de este lunes el Ministerio de Obras Públicas junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestres (Digesett) cerrarán de manera parcial la intersección formada por las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta.

El objetivo es iniciar los trabajos de construcción de un paso a desnivel en esa intersección como parte de los trabajos de ampliación de la República de Colombia, cuyos trabajos se inician en el kilómetro 13 de la Autopista Duarte y se extenderán hasta la avenida de Los Próceres.

Unos 200 metros de la República de Colombia con dirección al centro de la ciudad el tráfico será desviado a la derecha para hacer un giro circular poco más debajo de la intersección donde se colocó un semáforo para administrar el tráfico hacia la Jacobo Majluta y en dirección al Jardín Botánico.

Los conductores que proceden de la Jacobo Majluta deberán girar a la derecha en la República de Colombia y hacer un retorno después de la embajada de los Estados Unidos.

Expandir imagen
Fuente externa
Fuente externa (ILUSTRACIÓN DEL DESVIO POR LA JACOBO MAJLUTA.)
Expandir imagen
Así quedaría la intervención una vez concluidos los trabajos.
Así quedaría la intervención una vez concluidos los trabajos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)
Expandir imagen
Desde este punto se retomará la avenida República de Colombia antes de la intersección con la Jacobo Majluta.
Desde este punto se retomará la avenida República de Colombia antes de la intersección con la Jacobo Majluta. (DIARIO LIBRE /SAMIL MATEO)
Expandir imagen
Parte de la vía ya está asfaltada.
Parte de la vía ya está asfaltada. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

    Un desvio temporal

    Desde el centro de la ciudad y en dirección hacia la avenida Monumental, la circulación vehicular no tendrá novedad. De acuerdo con Obras Públicas, se trata de un desvío temporal hasta que se construya el paso a desnivel.

    El departamento de Prensa de la entidad dijo que esta medida tiene como propósito viabilizar el tránsito y evitar congestionamientos vehiculares mientras se desarrollan los trabajos.

    • Las autoridades ya tienen asfaltado y debidamente señalizado gran parte el trayecto desde la avenida Monumental hasta donde se habilitó el desvío, a unos 200 metros de la Jacobo Majluta.

    Agentes de la Digesett se encargarán de dirigir el tránsito en el lugar y contará con dispositivos de control y orientación para facilitar el flujo vehicular. Se estima que esta configuración provisional se mantendrá activa por varios meses, conforme avancen las distintas etapas del proyecto.

    TEMAS -
    • Compartir por Twitter
    • Compartir por Facebook

    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 