Despliegan operativo para capturar cocodrilo que escapó de una hacienda en Puerto Plata

El ejemplar escapó de un parque el 25 de febrero, luego de las lluvias caídas en la zona norte del país

Despliegan operativo para capturar cocodrilo que escapó de una hacienda en Puerto Plata
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantiene un amplio operativo desde hace varios días para localizar y capturar a un cocodrilo que escapó de una hacienda en la comunidad Islabón, distrito municipal Sabaneta de Yásica, provincia Puerto Plata.

Las labores de búsqueda se concentran actualmente en la Playa Laguna, en la costa de Cabarete.

  • Previamente, el reptil permaneció por más de un día en Playa Encuentro, pero no pudo ser capturado.

Una fuente del área costero-marina de Medio Ambiente, informó que la captura del cocodrilo se ha dificultado debido a los arrecifes y zonas de difícil acceso que impedían la entrada de las embarcaciones.

Amplio operativo

En el operativo participan, además, miembros de la Armada Dominicana, personal de protección animal y colaboradores del parque propietario del ejemplar, el Rugama Ecological Park

Para la captura se utilizan al menos dos lanchas, con redes especiales para intentar acorralar al animal y llevarlo hacia tierra firme de manera segura.

El escape del reptil se produjo el 25 de febrero tras la crecida de los cuerpos de agua en Islabón, lo que habría facilitado su salida hacia el océano Atlántico, donde la corriente lo ha ido desplazando a lo largo de la costa.

