El cierre parcial y desvío temporal en la avenida República de Colombia con la avenida Jacobo Majluta ha generado un cambio notable en la dinámica vehicular del tramo intervenido, donde actualmente el tránsito se desplaza con cierta fluidez, aunque persiste un cuello de botella en intersección con la Carlos Pérez Ricart.

La medida, dispuesta por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), obliga a los conductores que circulan desde la Jacobo Majluta (desde Santo Domingo Norte) a girar a la derecha en la República de Colombia y realizar un retorno después de la Embajada de los Estados Unidos. Mientras tanto, quienes se desplazan desde el centro de la ciudad hacia la avenida Monumental no presentan cambios en su recorrido.

Zona ampliada fluye con normalidad

En el tramo ampliado y señalizado, el flujo vehicular se mantiene continuo, sin los tradicionales tapones que caracterizaban el área en horas pico, esto según un recorrido realizado a alrededor de las 8:00 de la mañana.

Aunque a las 7:00 de la mañana se reportaron tapones en esa zona, lo que comúnmente ocurría desde antes de la intervención de esa avenida.

La reorganización provisional del tránsito ha permitido que los vehículos avancen sin interrupciones prolongadas.

El cuello de botella persiste más adelante

Sin embargo, el mayor congestionamiento se concentra más adelante, en la intersección de la República de Colombia con la avenida Carlos Pérez Ricart, en el Distrito Nacional. Ese punto históricamente ha sido escenario de largos tapones, especialmente en horarios laborales, y continúa siendo el tramo más crítico del corredor.

Con la nueva dinámica, el tránsito que ahora fluye con mayor rapidez en la zona ampliada termina concentrándose en ese cruce, ya que la obra aún no ha sido completada en su totalidad.

Conductores señalan que, aunque el desvío ha mejorado el desplazamiento, los vehículos terminan convergiendo en ese punto, lo que mantiene la presión vehicular en la intersección.

Desvío es temporal

Se recuerda que las autoridades han reiterado que el desvío es temporal y que forma parte del proyecto de transformación vial de la República de Colombia en el Gran Santo Domingo.

Eliminación de cruces improvisados

Conductores y moradores consultados coinciden en que, aunque el cambio requiere adaptación, la circulación en la zona ya intervenida está más ágil que en semanas anteriores.

Diario Libre pudo confirmar en un recorrido que ya fueron eliminados varios cruces improvisados que interrumpían el tránsito. Algunos de ellos en la zona donde están varios supermercados próximos a la Embajada de Estados Unidos.

Algunos moradores y vendedores de la zona, como Juan Rodríguez, que tiene varios años vendiendo café cerca de la Embajada estadounidense, consideraron la obra como de gran impacto para el tránsito y que beneficiará el comercio.

Detalles de los trabajos

El rediseño de la Colombia no se limita a mejorar lo que ya existe. También incluye la creación de una nueva vía que funcionará como prolongación de la Jacobo Majluta, para reducir la carga vehicular.

El trazado definido contempla: construcción de un gran distribuidor en la intersección Jacobo Majluta–Colombia, por donde la Jacobo descenderá bajo tierra. Desde ahí, nacerá la nueva vía, que cruzará sobre la cañada de Arroyo Hondo mediante un puente.

Luego continuará en trinchera cubierta bajo el barrio Cuba y la calle Carlos Pérez Ricart. Finalmente, emergerá entre las calles Conquistadores y Pérez Ricart, justo frente al Jardín Botánico, en un tramo donde el tránsito ya fluye.

Mientras avanzan las obras, el reto inmediato sigue siendo mitigar la congestión en la Carlos Pérez Ricart, el tramo donde históricamente y aún hoy se concentra el mayor volumen de tránsito del corredor.