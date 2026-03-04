Adiós a los simuladores: Intrant retoma exámenes teóricos y prácticos para todas las licencias

Personas haciendo fila para renovar su licencia de conducir en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que fueron retomados los exámenes teóricos y prácticos para todas las categorías de licencias de conducir, como parte del proceso de fortalecimiento y modernización del sistema nacional. Al tiempo que quedan "anulados" los simuladores.

Así lo informó el director de Gabinete del Intrant, Otniel Salcedo, quien aseguró en una entrevista en el programa El Despertador que los simuladores permanecerán como herramienta "para que la gente cree conciencia"; sin embargo, precisó que de manera obligatoria quedan anulados dentro del proceso oficial de evaluación.

Con esta medida, la entidad busca reforzar el carácter de formación y evaluación en la obtención de la licencia, garantizando que cada solicitante no solo cumpla con los requisitos administrativos, sino que demuestre los conocimientos y habilidades necesarias para conducir de manera segura.

De acuerdo con una nota de prensa, en el caso de la categoría 1, correspondiente a motocicletas, será obligatorio aprobar tanto el examen teórico como la prueba práctica.

"La disposición aplica tanto para quienes gestionan su licencia por primera vez como para aquellos que deban completar el proceso establecido por la normativa vigente", señala el comunicado.

Asimismo, los aspirantes a las categorías 3 y 4, que autorizan la conducción de vehículos pesados, deberán presentarse con el vehículo correspondiente para realizar la prueba práctica, como parte obligatoria del proceso de evaluación.

Las categorías 03 y 04 permiten la conducción de minibuses, autobuses, camiones de dos ejes, patanas y vehículos de mayor dimensión y capacidad.

Costos y proceso

El Intrant aclaró que no se ha producido ningún aumento en el costo del servicio de licencias, manteniéndose los montos establecidos. Asimismo, Salcedo indicó que el tiempo de vigencia continúa igual, cada cuatro años.

A partir del 2 de marzo inició el servicio de emisión y renovación de licencias para la población en general, incluyendo la categoría 1. La institución explicó que ya no existe la modalidad de registro de motociclistas, sino que el proceso vigente es la emisión formal de licencia de conducir conforme a la ley.

Quienes obtuvieron su licencia bajo la normativa actual podrán renovarla con el pago de 1,900 pesos. En tanto, quienes la adquirieron bajo el esquema anterior de registro deberán completar el proceso establecido, que incluye charla de educación vial, evaluación médica en Cemeco, examen teórico, examen práctico, certificado de buena conducta y el pago de RD$1,900.

Las personas que soliciten la licencia por primera vez deberán cumplir con todos los pasos del proceso: charla de educación vial, evaluación médica, exámenes teórico y práctico y entrega del certificado de buena conducta. En estos casos, el costo será de RD$2,500.