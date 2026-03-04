Más de cuatro décadas después de su fundación, el parque del sector Villa Carmen, cuarta etapa, continúa inconcluso y en franco deterioro, mientras residentes exigen a la Alcaldía de Santo Domingo Este su intervención urgente para rescatar el que aseguran es el principal pulmón recreativo de la comunidad.

José Altagracia Vázquez Diloné, expresidente de la Junta de Vecinos, explica que el terreno siempre fue destinado como área verde desde la fundación del sector en 1981. "Nosotros pagamos por esa porción. Eso es propiedad de la comunidad", asegura.

Según relata, los residentes adquirieron sus solares cuando la urbanización apenas iniciaba su desarrollo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/16022026-parque-sde-2-b0d880e9.jpg (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Con el paso de los años, el espacio experimentó modificaciones. Durante la gestión del exalcalde Juan de los Santos se construyó una funeraria en parte del terreno destinado al parque.

Aunque los comunitarios reconocen que la funeraria representa un servicio importante, señalan que ocupa área originalmente contemplada como zona verde y carece de estacionamiento adecuado, lo que genera inconvenientes en momentos de alta concurrencia.

El proyecto original del parque contemplaba una senda para caminar, áreas de ejercicio, juegos infantiles, glorietas e iluminación. Sin embargo, solo se construyó la vereda peatonal durante una gestión municipal anterior, quedando el resto de las obras inconclusas. "Se habló de un área infantil y de ejercicios, incluso de iluminación, pero nada de eso se hizo", afirma Vázquez.

Por su parte, Jeannette Fernández, actual presidenta de la Junta de Vecinos de Habitacional San Martín y Villa Carmen cuarta etapa, asegura que han enviado múltiples comunicaciones a las autoridades municipales solicitando la terminación del parque. Indica que durante la gestión de Manuel Jiménez se realizó la senda, pero el proyecto no fue completado.

Señaló que en la actual administración de Dío Astacio se realizó un levantamiento técnico para evaluar las necesidades del espacio, pero hasta el momento no han recibido respuesta concreta sobre su intervención definitiva.

El parque presenta problemas estructurales históricos, como la acumulación de agua en una de sus esquinas cada vez que llueve, situación que, según los vecinos, ocurre desde la fundación del sector. No obstante, Fernández informa que a través del presupuesto participativo se aprobó un proyecto para corregir ese drenaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/funeraria-municipal-en-santo-domingo-este-202602240003-bdd0ea23.jpg La funeraria tiene más de cuatro meses cerrada por alegada remodelación. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/residentes-de-barrio-202602240001-f8b33b97.jpg Jeannette Fernández, presidenta de la junta de vecinos de Villa Carmen. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/residentes-de-barrio-202602240002-98c97d96.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/parque-de-santo-domingo-este-aun-no-terminan-su-restauracion202602240002-8e8dfd4e.jpg El parque cuenta con árboles que ofrecen gran sombra. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/16022026-parque-sde-5-5c17b06c.jpg Falta mantenimiento. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/16022026-parque-sde-6-b3ab6eb3.jpg Los vecinos exigen que se terminen los trabajos. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/16022026-parque-sde-2-1c08f145.jpg El agua se acumula en un lado del parque que hace del lugar intransitable cuando llueve. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Uso a media

Pese a todo, el parque continúa siendo utilizado por vecinos de Villa Carmen y sectores aledaños como Las Estrellas, Urbanización Oriental e incluso residentes de Mendoza, quienes acuden a caminar en las mañanas y tardes.

Sin embargo, la comunidad insiste en que el espacio necesita iluminación, bancos, áreas infantiles y mantenimiento constante para convertirse en el centro recreativo como originalmente fue concebido.

Los comunitarios mantienen la esperanza de que las autoridades municipales, junto al apoyo del sector privado, intervengan el área y concluyan un proyecto que lleva más de cuatro décadas esperando ser terminado.