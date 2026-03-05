El parque Enriquillo será transformado con inversión superior a RD$234 millones

La alcaldesa Carolina Mejía se dirige a los presentes durante el acto de inicio de la remodelación y modernización del parque Enriquillo. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Los trabajos de remodelación y modernización del parque Enriquillo, ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte, en el sector Villa Francisca, fueron iniciados formalmente este jueves como parte de una intervención que busca revitalizar este espacio público y su entorno.

La obra contempla una transformación integral cuya inversión superará los 234 millones de pesos, con el objetivo de recuperar el parque y mejorar las condiciones de la zona para residentes y transeúntes que circulan diariamente por el lugar.

El proyecto incluye la ampliación del parque, la renovación del Paseo de los Lectores, la construcción de un moderno módulo para la Policía Municipal y un edificio de servicios que contará con salón multiusos y dispensario médico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/whatsapp-image-2026-03-05-at-115237-am-53e69f17.jpeg La alcaldesa Carolina Mejía observa los planos del proyecto durante el acto de inicio de los trabajos de remodelación del parque Enriquillo, en Villa Francisca. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Asimismo, se rehabilitarán las áreas de juegos infantiles, divididas en espacios para niños de uno a seis años y de siete a 12 años.

Transformación radical

Durante un acto realizado en los terrenos del parque, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, agradeció al presidente Luis Abinader por la asignación de los recursos económicos para la obra y expresó su satisfacción por la ejecución de esta intervención, que beneficiará tanto a los residentes de Villa Francisca como a los cientos de personas que se desplazan cada día por la zona.

Mejía sostuvo que la intervención responde a una visión sobre la importancia de los espacios públicos para el desarrollo del país.

"Esto se trata mucho más de una intervención en infraestructura. Esto tiene que ver con una visión clara que hemos tenido de la importancia trascendental que tiene el espacio público en el desarrollo de un país. Por ahí debemos seguir evolucionando para transformar y cambiar de manera definitiva hábitos que no necesariamente son buenos", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/whatsapp-image-2026-03-05-at-115238-am-c1acab2e.jpeg La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezó el acto de inicio de los trabajos de revitalización del parque Enriquillo. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Descomposición moral y social

Durante su alocución, la alcaldesa señaló que el parque había sufrido una degradación en distintos aspectos, especialmente en el ámbito moral y social.

"Lo más importante es cómo nosotros vamos a garantizar que esto se mantenga. Porque si no lo mantenemos como lo hemos logrado con los 200 espacios recuperados, no habrá merecido la pena el trabajo y la inversión", indicó.

Agregó que el objetivo es que el espacio pueda ser disfrutado en orden, limpieza y respeto, de forma que contribuya al bienestar de la ciudadanía.

¿Habrá menos tapones?

En cuanto al tránsito en la concurrida avenida Duarte y el posible impacto de los trabajos, Mejía explicó que el tema forma parte de una mesa de trabajo encabezada por el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención Burgos, quien dirige el Gabinete de Transporte por instrucciones del presidente Luis Abinader.

Según indicó, desde esa instancia se trabaja en el manejo de las rutas interurbanas para garantizar una adecuada fluidez vehicular en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/whatsapp-image-2026-03-05-at-115253-am-5145b0e2.jpeg Trabajadores realizan labores en el parque Enriquillo como parte del proyecto de remodelación y modernización del espacio público. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

En los alrededores del parque Enriquillo, inaugurado en 1930 y ubicado en el sector Villa Francisca, convergen 14 terminales de transporte intraurbanas, además de 10 rutas urbanas y dos corredores de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), lo que genera una alta circulación diaria de pasajeros en el área.