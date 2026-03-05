Decenas de ciudadanos se formaron este jueves en largas filas en la sede principal del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en la avenida Tiradentes, en busca de renovar su licencia de conducir o solicitar el carné de aprendizaje.

Apenas entrar, un militar que custodia la puerta le ofrece indicaciones a todos los que llegan, preguntando también por el pago del impuesto para obtener el servicio. Quienes no tienen su recibo, son dirigidos hacia la sucursal del Banco de Reservas que se encuentra al interior del Intrant.

Las filas están divididas con barras metálicas, formando carriles, y señalizadas para facilitar la colocación de los conductores: Categoría 1 (licencia para motores); examen teórico y examen práctico; renovación y/o duplicados; carnet de aprendizaje y, una quinta fila, para otros procesos.

"Tengo más de dos horas en este mismo punto, la fila no avanza. Nos dijeron que van a entrar a 50 de nosotros para darnos una charla, creo que eso es lo que retrasa el proceso, que nos están entrando de 50 en 50", comentó Alex, residente en Santo Domingo Este, quien se desplazó hasta el Ensanche La Fe para solicitar su carné de aprendizaje.

Unos pasos más atrás en esta misma fila se encontraba una joven identificada como Jojo.

"Tienen que tener más gente explicando en las filas porque en línea te dicen una cosa y aquí es otra. Ya yo tengo mis impuestos pagos y estoy aquí, esperando", dijo.

Diario Libre contactó a la Dirección de Comunicaciones del Intrant, donde confirmaron que, para el caso específico del carné de aprendizaje, este solo se está emitiendo en la sede central y en la oficina localizada en la plaza Blue Mall.

"Estamos emitiendo carnet de aprendizaje desde el lunes, no tenemos ningún inconveniente con ese servicio. Los puntos GOB solo son para renovación y duplicado de licencia", resaltaron.

El permiso de aprendizaje se entrega a personas mayores de 16 años, a fin de que puedan conducir un vehículo de motor, siempre supervisados por una persona mayor de edad con licencia.

Pasos para obtener el permiso de aprendizaje

En su página web, el Intrant detalla los pasos a seguir para la obtención del carné de aprendizaje:

Presentarse ante la sede central u oficinas regionales de la Dirección de Licencia de Conducir del Intrant con los documentos requeridos. Pasar al módulo de Información y completar formulario Solicitud para Permiso de Aprendizaje. Pasar por Registro. Evaluación médica Tipificar la sangre (si posee un carnet de tipificación de la Cruz Roja, puede presentarlo y no requiere hacerse el examen). Tomar la charla de educación vial. Tomar el examen teórico (aprobar con una puntuación mínima de 60 puntos). Pasar por captura de datos, foto y firma. Recibir el carné de aprendizaje.

Además, debe presentar su cédula de identidad, un certificado de no antecedentes penales y el recibo con el pago de los impuestos.

En caso de jóvenes mayores de 16 años y menores de 18, también agregar una autorización notarial del padre o tutor legalizada por la Procuraduría General de la República, donde éste se responsabiliza de las posibles multas, daños y perjuicios, así como una copia de la matrícula del vehículo, la cual debe estar a nombre de la persona responsable, junto a una copia de la cédula de esa persona responsable.

El permiso de aprendizaje tiene un costo total de 2,900 pesos y una vigencia inicial de seis meses. Si el interesado no completa el proceso para obtener la licencia en ese tiempo, puede renovarlo hasta un año después de su emisión. Si se deja vencer por más de un año, el proceso debe iniciarse nuevamente.

Filas en Multicentro

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/whatsapp-image-2026-03-05-at-34053-pm-bbbceef8.jpeg Ciudadanos a la espera de renovar sus licencias en Multicentro Churchill. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

En el caso de la sucursal del Intrant en el cuarto nivel de Multicentro Churchill, las personas se quejaban por la lentitud en el servicio.

"Quiero saber si puedo volver mañana con este mismo ticket", preguntaba una señora al agente de seguridad, indicándole que estaba muy cansada ya ante la larga espera.

"¿Y esa es la fila para renovar? ¡Cualquiera se devuelve!", exclamó José, un joven de algunos 30 años, quien se dirigió a esta sede pensando encontrar un número menor de personas renovando su licencia de conducir.

"Aquí solo se hacen renovaciones, para sacar el carné de aprendizaje hay que visitar la principal, en la Tiradentes", explicó una de las colaboradoras del Intrant mientras ordenaba las filas en el estacionamiento del centro comercial.

Leer más A partir del 2 de marzo comenzarán a emitir la nueva licencia de conducir