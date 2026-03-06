×
Cierre de la calle Costa Rica y Av. Venezuela por desfile cultural municipal 2026 en SDE

El cruce de la calle Costa Rica con Av. Venezuela estará cerrado desde el sábado 7 de marzo a las 8:00 de la mañana por el desfile cultural municipal 2026

    Expandir imagen
    Cierre de la calle Costa Rica y Av. Venezuela por desfile cultural municipal 2026 en SDE
    Desfile Cultural Municipal 2026 organizado por la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE). (ALCALDÍA DE SANTO DOMINGO ESTE (ASDE))

    El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) informó en la tarde de este viernes que este sábado, 7 de marzo, desde las 8:00 de la mañana estará cerrado el cruce de la calle Costa Rica con avenida Venezuela por el inicio del montaje del "Desfile Cultural Municipal 2026".

    El domingo 8 será el cierre total de la Venezuela, desde la calle José Cabrera hasta la Bonaire, desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, indicó la alcaldía a través de una nota de prensa.

    Actividades recreativas y familiares

    Asimismo, el ayuntamiento notificó que el domingo se realizará una jornada de actividades recreativas y familiares, desde las 10:00 de la mañana, previo al desfile de carnaval.

    • Conforme la nota, a partir de las 2:00 de la tarde se desarrollará una agenda artística que contará con la participación de más de 40 agrupaciones y comparsas provenientes de distintos sectores del municipio.

    Las autoridades municipales hicieron un llamado a los conductores y ciudadanos a colaborar con las disposiciones de tránsito y utilizar vías alternas, con el objetivo de garantizar un evento seguro y organizado para todos los asistentes.

    Expandir imagen
    Infografía
    Fuente externa (VÍA ALTERNA POR EL CIERRE DE LA CALLE COSTA RICA CON AV. VENEZUELA POR EL "DESFILE CULTURAL MUNICIPAL 2026".)
