Cierre de la calle Costa Rica y Av. Venezuela por desfile cultural municipal 2026 en SDE
El cruce de la calle Costa Rica con Av. Venezuela estará cerrado desde el sábado 7 de marzo a las 8:00 de la mañana por el desfile cultural municipal 2026
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) informó en la tarde de este viernes que este sábado, 7 de marzo, desde las 8:00 de la mañana estará cerrado el cruce de la calle Costa Rica con avenida Venezuela por el inicio del montaje del "Desfile Cultural Municipal 2026".
El domingo 8 será el cierre total de la Venezuela, desde la calle José Cabrera hasta la Bonaire, desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, indicó la alcaldía a través de una nota de prensa.
Actividades recreativas y familiares
Asimismo, el ayuntamiento notificó que el domingo se realizará una jornada de actividades recreativas y familiares, desde las 10:00 de la mañana, previo al desfile de carnaval.
- Conforme la nota, a partir de las 2:00 de la tarde se desarrollará una agenda artística que contará con la participación de más de 40 agrupaciones y comparsas provenientes de distintos sectores del municipio.
Las autoridades municipales hicieron un llamado a los conductores y ciudadanos a colaborar con las disposiciones de tránsito y utilizar vías alternas, con el objetivo de garantizar un evento seguro y organizado para todos los asistentes.