Cierre de la calle Costa Rica y Av. Venezuela por desfile cultural municipal 2026 en SDE

Desfile Cultural Municipal 2026 organizado por la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE). ( ALCALDÍA DE SANTO DOMINGO ESTE (ASDE) )

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) informó en la tarde de este viernes que este sábado, 7 de marzo, desde las 8:00 de la mañana estará cerrado el cruce de la calle Costa Rica con avenida Venezuela por el inicio del montaje del "Desfile Cultural Municipal 2026".

El domingo 8 será el cierre total de la Venezuela, desde la calle José Cabrera hasta la Bonaire, desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, indicó la alcaldía a través de una nota de prensa.

Actividades recreativas y familiares

Asimismo, el ayuntamiento notificó que el domingo se realizará una jornada de actividades recreativas y familiares, desde las 10:00 de la mañana, previo al desfile de carnaval.

Conforme la nota, a partir de las 2:00 de la tarde se desarrollará una agenda artística que contará con la participación de más de 40 agrupaciones y comparsas provenientes de distintos sectores del municipio.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los conductores y ciudadanos a colaborar con las disposiciones de tránsito y utilizar vías alternas, con el objetivo de garantizar un evento seguro y organizado para todos los asistentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/whatsapp-image-2026-03-06-at-61559-pm-decdfaf3.jpeg Fuente externa (VÍA ALTERNA POR EL CIERRE DE LA CALLE COSTA RICA CON AV. VENEZUELA POR EL "DESFILE CULTURAL MUNICIPAL 2026".)