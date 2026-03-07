Alcaldía del Distrito Nacional implementa piloto de gestión de velocidad en la avenida Los Próceres

Desarrollan un piloto de gestión de velocidad en la avenida Los Próceres. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Alcaldía del Distrito Nacional, en colaboración con la Alianza de Ciudades Saludables, desarrolla un piloto de gestión de velocidad en la avenida Los Próceres, específicamente en el tramo comprendido entre las avenidas República de Argentina y República de Colombia, con el objetivo de mejorar la organización del tránsito y reforzar la seguridad vial.

La intervención busca reducir el riesgo de accidentes y garantizar cruces más seguros para los peatones en esta importante vía de la ciudad. El proyecto forma parte de una estrategia orientada a promover una movilidad más segura y ordenada.

Colaboración institucional en el proyecto piloto

La iniciativa se ejecuta en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Ministerio de Obras Públicas, como parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad vial y avanzar hacia la construcción de una ciudad más segura para todos.

De acuerdo con la Alcaldía del Distrito Nacional, las intervenciones contempladas dentro del proyecto incluyen la implementación de dos cruces peatonales seguros y la construcción de diez rampas peatonales para facilitar la movilidad de los transeúntes.

Asimismo, el piloto incorpora distintos elementos de gestión de velocidad, entre ellos reductores de velocidad tipo boya, así como la instalación de señalización vertical y la implementación de señalización horizontal, que comprende líneas divisoras de carril y canalización de carriles.

Con estas acciones, la Alcaldía busca mejorar la organización del tránsito en el tramo intervenido y contribuir a una circulación más segura tanto para conductores como para peatones.

