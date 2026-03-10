En 10 años han muerto 28,829 personas en accidentes de tránsito en el país

Los motoristas representan más del 70 % de las víctimas en accidentes viales. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los corredores Norte, Sur y Este son vías de alta siniestrabilidad vial por sus características y uso indebido de conductores que aumentan el número de muertos cada año y colocan al país en los peores indicadores de seguridad en las carreteras de toda la región.

La mayoría de los siniestros ocurren en la Autopista Duarte, Carretera Sánchez y el Corredor Este.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Seguridad Vial (Opsevi) en lo que va de año en el país han fallecido 381 personas.

En 10 años, desde 2016 hasta diciembre de 2025, se han registrado 28,829 fallecidos de acuerdo con datos del Opsevi y si se incluyen los 381 de lo que va de 2026, la suma se eleva a 29,210. El 81.1 % de los fallecidos fueron hombres y el 18.9 % mujeres y poco más del 70 % de los fallecidos fueron motoristas.

Características viales

Las tres carreteras tienen infraestructuras inseguras y en ellas muere más del 42 % de los accidentados, revela un estudio que auspiciaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Recorridos

Diario Libre realizó un recorrido por las tres carreteras y junto a residentes y conductores identificó los lugares donde ocurren los siniestros y conflictos viales con más frecuencia.

El Ministerio de Obras Públicas identificó 169 cruces ilegales en la Autopista Duarte en los que morían decenas de personas atropelladas por vehículos o en choques y, a través de la Comisión Militar y Policial (Comipol), ha logrado cerrar poco más de 80.

En esa vía, la mayoría de los accidentes ocurren en el kilómetro 25, frente al Campamento Militar 16 de Agosto. Desde el kilómetro 43 hasta el 56 se registran siniestros con frecuencia. En el 45 peatones y motoristas han sido impactado por vehículos que se desplazan a alta velocidad.

Por el kilómetro 66 las malas condiciones de la autopista caracterizada por bacheos grumosos, que hacen perder el equilibrio a conductores, también ocurren accidentes.

La carretera Sánchez

Los principales accidentes son colisiones frontales por rebases temerarios, distracciones, exceso de velocidad y cruces ilegales.

Quita Sueño es uno de los lugares más peligrosos de la carretera Sánchez, debido al diseño de la vía y el transito de vehículos pesados. Por el lado de la 6 de Noviembre la localidad conocida como "La Entrada de la Cruz" registra siniestralidades constantes.

El más crítico de todo el trayecto es el conocido como "La Bomba del 5", tramo donde se unen la 6 de Noviembre y la vieja carretera Sánchez, El Cruce de Doña Ana y la entrada de Najayo, El Número, Fondo Negro, Los Cuatro Vientos y un tramo de la carretera Barahona-Enriquillo conocido como "El Derrumbao".

Región Este

En esta región, uno de los lugares más peligroso es las Américas próximo al parque Los Tres Ojos. En Boca Chica la llamada Curva de la Muerte, mientras que en el kilómetro 10 de Cumayasa, La Romana, donde la Autovía del Este se une con la autopista del Coral, también son frecuentes los siniestros, de acuerdo con residentes.

En el tramo frente a la Cueva de las Maravillas se accidentan debido a las malas condiciones del asfalto, está desgastado y cuando llueve los vehículos se deslizan, mientras que en el kilómetro 103 de la Autovía del Este también se accidentan los vehículos en una de las curvas.

Las tres carreteras más importantes del país presentan altos niveles de siniestralidad debido a una combinación de factores estructurales y humanos que causan muertes y lesiones permanentes a dominicanos y extranjeros que llaman a reflexión.

Causas de los accidentes en RD Algunas de las causas de las muertes por siniestros viales en el país pueden disminuir si se aplican los mecanismos de prevención que contempla la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, estos son: el exceso de velocidad, irrespeto a las señales de tránsito por parte de los conductores, uso del celular, distracciones por letreros publicitarios, consumo de alcohol o sustancias controladas, falta de casco protector, en el caso de los motoristas. También imprudencia de peatones, vehículos en malas condiciones, principalmente sin buenos frenos, neumáticos gastados, obstáculos en los laterales de las vías, como postes del tendido eléctrico, árboles, letreros, falta de barandas, de iluminación y vías sin señaléticas adecuadas, entre otras.