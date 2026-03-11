El 70 % de motoristas reprueba el examen teórico para obtener la licencia

Motoristas intentan cruzar una avenida en el Distrito Nacional. ( ARCHIVO )

El nuevo proceso para obtener licencias de conducir ha dejado al descubierto un dato que preocupa a las autoridades: siete de cada diez motoristas que intentan obtener su licencia categoría 1 no logran aprobar el examen teórico en su primer intento.

La información fue ofrecida por el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, quien explicó que el alto nivel de reprobación refleja un amplio desconocimiento de las normas básicas de tránsito entre los conductores de motocicletas.

El funcionario indicó que el fenómeno se ha hecho evidente tras la implementación del nuevo sistema de emisión de licencias, iniciado el pasado 2 de marzo, el cual exige cumplir con varios requisitos que antes no se aplicaban con el mismo rigor.

Entre ellos figuran:

Charla obligatoria de educación vial de 45 minutos

Examen teórico de normas de tránsito

Prueba práctica de manejo

Evaluaciones de visión y audición

Morrison explicó que muchos aspirantes fallan principalmente en preguntas relacionadas con señalización, respeto al peatón, uso correcto del casco y reglas básicas de circulación.

""Una gran parte de los motoristas no logra aprobar el examen en el primer intento"" Milton Morrison Director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) “

Un país con millones de motoristas sin licencia

El problema se agrava por otro dato revelado por el Intrant: la gran mayoría de motoristas del país no posee licencia categoría 1, el documento obligatorio para conducir motocicletas.

Según estimaciones del organismo, alrededor del 99.5 % de los motoristas circula sin ese tipo de licencia, lo que ha provocado una avalancha de solicitudes en los centros de expedición tras los anuncios de operativos de fiscalización.

Esta situación explica las largas filas registradas en los primeros días del nuevo sistema en puntos como:

Megacentro, que abrió en la semana del lunes 9 de marzo

Sambil

Multicentro Churchill

El alto flujo de personas se debió también a la confusión inicial sobre el nuevo proceso y a ciudadanos que acudían acompañando a otros solicitantes.

La sobredemanda del nuevo sistema

De acuerdo con Morrison, la demanda inicial llegó a cuadruplicar los niveles normales de solicitudes, lo que provocó retrasos y largas esperas.

A esto se sumó un incidente tecnológico: un ataque informático con bots que generó más de 5,000 reservas falsas en el sistema de citas.

El Intrant rastreó cerca de 4,500 de esas solicitudes hasta direcciones ubicadas en el Reino Unido, aunque posteriormente el equipo de ciberseguridad logró restablecer el sistema.

Desde entonces, la institución ha implementado un sistema de citas virtuales para ordenar la atención y reducir la congestión.