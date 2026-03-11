La Caasd afirma que acueducto Haina-Manoguayabo duplicará producción de agua para el DN y SDO

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Antonio Suberví, supervisa los trabajos de rehabilitación del acueducto Haina-Manoguayabo. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) anunció que antes de finalizar el año 2026, el Distrito Nacional y más de 12 sectores del municipio Santo Domingo Oeste recibirán 91 millones 297 mil galones de agua potable diarios, con la rehabilitación del acueducto Haina-Manoguayabo.

Felipe Antonio Suberví, director general de la Caasd, explicó que actualmente este sistema, que aporta aproximadamente el 33 % del agua que abastece al Gran Santo Domingo, funciona solo al 50 % de su capacidad, suministrando 45 millones 649 mil galones diarios a los sectores de la circunscripción número uno del Distrito Nacional.

De acuerdo con una nota de prensa, el funcionario señaló que trabaja en la rehabilitación, remozamiento y optimización de esta planta potabilizadora para ponerla a producir a toda capacidad, ya que su producción se ha visto limitada a la mitad, porque durante años no recibió el mantenimiento adecuado.

"Nuestro compromiso es recuperar el 100 % de los acueductos de la capital", expresó Suberví.

El ingeniero agregó que, como parte de estas intervenciones, la optimización del acueducto permitirá "pasar de dos metros cúbicos a cuatro metros cúbicos por segundos", lo que impactará el servicio en sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

Recorrido por Barrera de Salinidad

La institución informó que Suberví se trasladó al Acueducto Oriental (Barrera de Salinidad), considerado como el sistema por bombeo de agua más grande, para verificar el funcionamiento de la obra.

Durante el recorrido, el titular de la Caasd evaluó el ritmo de ejecución de los trabajos de empalme e instalación de nuevas tuberías, y sostuvo intercambios con técnicos y contratistas, a quienes instó a mantener el avance de las obras que buscan mejorar la infraestructura hídrica de Santo Domingo.