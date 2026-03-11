La verdad detrás del Día del Bombero y los retos de una profesión que vive del servicio

A pesar de cualquier reto que se cruce en su caminos, el compromiso de los bomberos dominicanos sigue siendo evidente cada día. ( ARCHIVO )

Cada vez que suena una sirena y un camión rojo cruza la ciudad a toda velocidad, alguien sabe que un equipo de bomberos viaja para salvar vidas.

Para muchos dominicanos son héroes anónimos: hombres y mujeres que corren hacia el peligro cuando todos los demás intentan salir de él.

Cada año se les dedica un día para reconocer su labor, que pasa desapercibida, pero que también ha estado rodeada de confusión durante décadas.

¿Cuál es realmente el Día del Bombero?

Durante mucho tiempo, en la República Dominicana se ha asumido que el 11 de marzo es el Día del Bombero. Sin embargo, esa fecha tiene otro significado: conmemora la fundación del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, creado en 1928.

El reconocimiento nacional es distinto. En 1953, mediante el Decreto No. 9388, el gobierno estableció que el segundo domingo de marzo se celebraría el Día del Bombero en todo el país. La idea era dedicar una jornada de homenaje a quienes, muchas veces en silencio, protegen a comunidades enteras.

Aun así, la fecha suele pasar sin grandes ceremonias para muchos de ellos, que ese día siguen trabajando como cualquier otro.

Un oficio de vocación... y de sacrificio

Ser bombero en la República Dominicana nunca ha sido una profesión elegida por dinero. Durante años, muchos han tenido que sostener a sus familias con salarios que durante los gobiernos de Luis Abinader han logrado superar los 15,000 pesos mensuales en muchos casos; pero todavía no llega a todo el país.

De hecho, hace no tanto tiempo, algunos cuerpos de bomberos recibían asignaciones de apenas mil o tres mil pesos al mes.

En los últimos años el Gobierno ha iniciado un proceso para mejorar esa situación.

Se ha anunciado un plan de nivelación salarial que busca garantizar un sueldo mínimo de 15,000 pesos, respaldado con una partida estatal de 200 millones de pesos destinada a saldar lo que las autoridades han llamado una deuda histórica con estos servidores.

Trabajar con lo que hay

Las dificultades no se limitan al salario. En muchas estaciones del país, los bomberos han tenido que enfrentar emergencias con cubetas de agua, vehículos destartalados o simplemente a pies.

No es raro escuchar historias de camiones que pasan semanas en reparación, uniformes desgastados o herramientas que deben compartirse entre varias unidades. Aunque en el último año se han realizado esfuerzos para mejorar esta situación, incluida la reparación de más de 130 camiones y la adquisición de nuevas unidades, todavía queda mucho camino por recorrer.

Para quienes enfrentan incendios, accidentes de tránsito o rescates en inundaciones, la falta de equipos adecuados puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Seguridad para quienes salvan vidas

Otra preocupación histórica ha sido la protección social de los bomberos. Durante décadas, muchos trabajaron sin seguros médicos adecuados ni cobertura en caso de incapacidad o fallecimiento.

En años recientes se han dado pasos para cambiar esa realidad.

Entre ellos, la incorporación de los bomberos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en su categoría máxima, así como la creación de seguros de vida que pueden alcanzar coberturas de hasta un millón de pesos, incluyendo compensaciones por incapacidad y apoyo a las familias en caso de fallecimiento.

Para muchos bomberos, estas medidas representan algo más que beneficios laborales: significan tranquilidad para sus familias.

Vocación que no se apaga

A pesar de los retos, el compromiso de los bomberos dominicanos sigue siendo evidente cada día. En zonas como el Distrito Nacional, los equipos de emergencia mantienen tiempos de respuesta adecuados para ciudades como la nuestra.

En muchos casos, además, cuentan con el apoyo de voluntarios que dedican parte de su tiempo libre a servir a sus comunidades sin recibir salario.

Detrás de cada sirena hay una historia personal: padres, madres, jóvenes que dejaron otros trabajos o que combinan esta labor con otra ocupación para poder sostenerse.