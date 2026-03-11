Problemas estructurales obligan a replantear construcción de estación de bomberos de Santiago

Autoridades del Cuerpo de Bomberos de la provincia Santiago y del patronato sostienen una reunión para evaluar los problemas estructurales detectados en la construcción de la nueva estación, obra que llevaba más de una década paralizada. ( FUENTE EXTERNA )

Problemas estructurales detectados en la edificación donde se construye la nueva estación del Cuerpo de Bomberos de Santiago han obligado a replantear parte del proyecto antes de continuar con los trabajos.

El presidente del Patronato del organismo de rescate, Luis Lora, informó que durante la evaluación técnica se determinó que la estructura presenta afectaciones en el suelo y en algunos elementos constructivos, lo que requiere intervenciones adicionales para garantizar la seguridad del edificio.

Entre las principales dificultades identificadas figura la presencia de una cañada ubicada al oeste de la construcción, cuyas filtraciones de agua han impactado el subsuelo.

"El agua se infiltra hacia los estratos inferiores, lo que provoca que el suelo se ablande y también genera corrosión en el acero de refuerzo de la estructura", explicó.

Ante esta situación, se decidió aplicar técnicas de inyecciones en el terreno, mediante las cuales se introducirá una mezcla de cemento, arena y grava debajo de las zapatas para reforzar la base del edificio y estabilizar el suelo.

Además, el proyecto contempla reforzar elementos estructurales y adecuar la edificación a las nuevas normativas de construcción, tanto en materia de mecánica de suelos como de sismicidad, debido a que la zona se encuentra relativamente cerca de la falla septentrional.

Más de una década paralizada

Lora indicó que muchas de estas deficiencias fueron detectadas cuando comenzaron los trabajos de limpieza y evaluación en la obra, que llevaba más de 15 años paralizada, lo que impedía observar a simple vista todas las condiciones de la estructura.

"Cuando se empezó a trabajar y se descubrieron algunos elementos del hormigón y del acero, nos dimos cuenta de que había que ir más allá de lo que se había observado inicialmente", señaló.

Las autoridades aseguraron que ya cuentan con los insumos técnicos necesarios para que la empresa contratista reinicie los trabajos en los próximos días, incorporando las correcciones estructurales requeridas para que la obra cumpla con los estándares actuales.