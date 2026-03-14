Residentes de la comunidad La Vigía en Dajabón exigen el arreglo urgente de sus calles

Comunitarios del sector La Vigía protestan con pancartas para exigir la reparación de las calles de su comunidad en la provincia Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

Con pancartas en mano, consignas y el cansancio acumulado de años de espera, decenas de comunitarios del sector La Vigía, en la provincia Dajabón, se concentraron la mañana de este sábado para exigir a las autoridades la reparación urgente de las calles de su comunidad, las cuales aseguran se encuentran prácticamente intransitables.

La manifestación inició alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando residentes se reunieron en la calle principal del sector para expresar su indignación por el deterioro de las vías, situación que según denunciaron dificulta el tránsito de vehículos, el transporte de estudiantes y las actividades cotidianas de los habitantes.

"Cuando llueve esto se vuelve un río de lodo y cuando hace sol el polvo nos arropa", expresó José Ricardo Rivas uno de los moradores mientras sostenía una pancarta reclamando soluciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/whatsapp-image-2026-03-14-at-102504-am-49076f7f.jpeg Comunitarios del sector La Vigía protestan con pancartas para exigir la reparación de las calles de su comunidad en Dajabón. (FUENTE EXTERNA)

Los comunitarios afirmaron sentirse olvidados por las autoridades, ya que aseguran que durante años han solicitado la intervención de las calles sin recibir una respuesta concreta.

Control militar

Durante la protesta, autoridades militares se presentaron en el lugar con el objetivo de mantener el orden y evitar cualquier tipo de disturbio mientras se desarrollaba la manifestación, que se mantuvo de manera pacífica.

Los residentes advirtieron que continuarán levantando su voz hasta que se inicien los trabajos que permitan mejorar las condiciones de las calles y devolver la tranquilidad a la comunidad.

"Lo único que queremos es poder transitar dignamente por nuestras calles", manifestaron algunos de los participantes.