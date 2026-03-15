Yipeta choca con poste del tendido eléctrico en Higüey y mueren cuatro, tres de ellos jóvenes

Unidades del 9-1-1 asistieron a las víctimas del accidente de tránsito en la carretera Higüey-Jobo Dulce. ( ARCHIVO/DL )

Cuatro personas perdieron la vida este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Higüey–Jobo Dulce, en la provincia La Altagracia.

Según informaciones preliminares, dos de las víctimas fallecieron en el lugar del siniestro, mientras que otras dos murieron posteriormente mientras recibían atenciones en el Hospital Traumatológico de Higüey, tras ser trasladadas en ambulancias del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo con los reportes, los jóvenes se desplazaban en una yipeta tipo CR-V , color blanca, cuando el vehículo impactó contra un poste del tendido eléctrico en la referida vía.

Dos murieron en el hospital

Entre los fallecidos se encuentra el adolescente Adarbeiro Santana Carballo, de 17 años, quien murió mientras era atendido en la sala de trauma shock del referido centro de salud. También falleció Harel Javier, de 21 años, quien fue trasladado al hospital luego del accidente, pero no logró sobrevivir a las heridas.

Asimismo, en el lugar del choque falleció Alberlin Marino Marte López, de 21 años y oriundo de San Pedro de Macorís, así como otra persona que hasta el momento no ha sido identificada por las autoridades.

Al lugar del hecho se presentaron unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 y miembros de los organismos de socorro, quienes asistieron a las víctimas y realizaron el traslado de los heridos al centro hospitalario.