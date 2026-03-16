El Programa de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) impulsa un plan de transformación urbana en el barrio Enriquillo, en el municipio Santo Domingo Oeste, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los residentes y recuperar espacios comunitarios.

El director de la institución, Robert Polanco, explicó que la iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de intervención en comunidades ubicadas en las entradas de la ciudad. Según indicó, el plan busca impactar de forma inmediata y directa a los sectores más vulnerables mediante mejoras en viviendas, embellecimiento urbano y programas sociales.

El proyecto surgió tras una conversación con el presidente de la República, Luis Abinader, quien planteó la necesidad de que Propeep ejecutara pequeñas obras con impacto inmediato en las comunidades.

A partir de esa visión, se diseñó un programa de transformación urbana que prioriza sectores como Enriquillo, áreas cercanas a la autopista 6 de Noviembre y zonas ubicadas en la marginal de Las Américas y el puente Duarte.

Como parte de un plan piloto, la institución intervino más de un centenar de viviendas en el sector Enriquillo. Los trabajos incluyeron reparación de techos, pañete y pintura de fachadas, así como el cambio de puertas y ventanas en algunas casas. En total, unas 120 viviendas fueron impactadas entre mejoras estructurales y pintura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/13032025-recorrido-por-murales-dare-collado42-edde53d9.jpg Uno de los llamativos murales. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/13032025-recorrido-por-murales-dare-collado67-830443d8.jpg Casas remozadas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/13032025-recorrido-por-murales-dare-collado54-a5de8b04.jpg Las viviendas son pintadas, pañetadas y se les cambia el techo. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/13032025-recorrido-por-murales-dare-collado32-f1c85b11.jpg Artistas han creado murales que embellecen el trayecto de la línea 2-C del metro. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/13032025-recorrido-por-murales-dare-collado57-cdfba0fb.jpg Algunas de las artes evocan parte de la cultura de sectores marginados. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

El proyecto, aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública, contempla una inversión de 243 millones de pesos y prevé intervenir alrededor de 500 viviendas, lo que beneficiaría directamente a unas 3,000 personas.

Un proyecto inclusivo

Además de las mejoras físicas, el plan incluye un componente social inspirado en experiencias internacionales como la transformación urbana de la Comuna 13 en Medellín, Colombia. En ese sentido, el programa incorpora iniciativas de inclusión social, apoyo a emprendedores, arte urbano y capacitación para jóvenes.

En cinco lugares de los 7.3 kilómetros de la línea 2-C del metro artistas han pintado murales con mensajes temáticos de la historia y la cultura dominicana. El proyecto de Transformación Urbana, conocido como PRO-TU, ha creado llamativos murales en la estación Pablo Adón.

También en la Freddy Gatón, Franklin Mieses, y próximo a la Pedro Martínez, en el barrio Enriquillo.

Para la ejecución del proyecto se conformará un equipo multidisciplinario que realizará levantamientos en el sector a fin de recopilar información sobre las condiciones de las viviendas y la situación socioeconómica de los residentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/b6660c4b-0f07-43f1-a915-a0106c396fc3-8ce53c8a.jpg El proyecto de Propeep de embllecimiento se inició en el barrio Enriquillo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/8fea3cf3-0488-47ae-ad1e-95856ed27457-c08179ac.jpg Momento que se dejó inaugurado el proyecto en los 7.3 kilómetros de la linea 2-C del metro. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/a870dc3a-7071-43ba-a1cd-7e76c05a0ff7-bb1afd9f.jpg El proyecto se replicará en otras zonas de la ciudad. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/13032025-recorrido-por-murales-dare-collado49-842e2238.jpg Barrio Enriquillo (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/13032025-recorrido-por-murales-dare-collado48-6e7cfc3d.jpg La mejoría de las viviendas impacta en la vida de la gente. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/13032025-recorrido-por-murales-dare-collado51-afb27508.jpg Las artes son parte de la vida de los barrios. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/13032025-recorrido-por-murales-dare-collado28-b2c7b773.jpg Vecinos agradecidos con mejoras de sus viviendas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/13032025-recorrido-por-murales-dare-collado32-cc65a600.jpg Arte urbano (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Apoyo a emprendedores

Con esos datos, las autoridades diseñarán políticas públicas específicas para apoyar a emprendedores, jóvenes que no estudian ni trabajan, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para el director de Propeep no se trata de una iniciativa que busca imponer nada, sino ponerse de acuerdo con la gente, principalmente los grupos organizados como las juntas de vecinos para juntos desarrollar el programa.

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"No vamos a imponerle nada, todos los pasos que estamos dando es de común acuerdo con ellos porque lo que queremos es que ellos se empoderen y sean parte de ese proceso. Nuestros técnicos y nuestro equipo van el lunes y nosotros necesitamos que ellos nos acompañen, garanticen la integridad de esos profesionales como los arquitectos, ingenieros, y jóvenes que trabajan estudio de campo.

Entre las acciones contempladas figuran programas de capacitación, acceso a herramientas para emprendimientos, formalización de negocios y promoción del arte público mediante murales y otras expresiones culturales.

El objetivo, según Polanco, es que la comunidad participe activamente en el proceso de transformación y se convierta en protagonista del cambio. A largo plazo, la iniciativa busca incluso promover el turismo de barrio, mostrando la evolución y el desarrollo del sector.