Entre la ocupación y el mal estado, las aceras de Santo Domingo Este son intransitables

Acera ocupada por autos y un gran charco, dificultando así que una persona pueda caminar por ella. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Muchas personas caminan por varias razones. Unos lo hacen por ejercicio, otros porque su destino es una distancia corta y otros porque no tienen vehículo propio o pasaje para un transporte público o privado.

En los entornos urbanos las aceras son los espacios destinados para el peatón y se supone que deben de estar en buen estado y desocupadas para que la persona pueda caminar libremente, sin embargo, este no es el caso del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

Allí gran parte de las aceras son estacionamientos para particulares o negocios, son mercados improvisados, talleres de autos, basurero y hasta un negocio de veterinaria.

Por si esto fuera poco, muchas de las aceras se encuentran en muy mal estado, repletas de huecos, charcos, y rocas que representan un peligro para el transeúnte y dificultan el andar por las mismas, complicando aún más el proceso, si de un discapacitado se trata.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/49724795-f3dc-45e7-bbf2-c4441b0da45d-312f960d.jpg Charco en una de las aceras de Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/65c70118-df32-4455-918d-b568a8620d3b-469bffa0.jpg Gran roca en una de las aceras de la ciudad. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Aceras ocupadas

El artículo 237 de la Ley 63-17 sobre movilidad y tránsito establece específicamente que no se puede estacionar vehículos sobre una acera, dentro de un cruce, en un paso de peatones o cerca de hidrantes, entre otros lugares.

Las sanciones incluyen multas desde uno hasta 10 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción. A pesar de esto, muchas de las aceras funcionan como parqueos tanto de particulares como de establecimientos comerciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/8aaf7851-7a80-4f0b-b7cb-611fbb83e5af-bd35460b.jpg Auto ocupando parte de una acera. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/3f3d576c-a8f4-43d2-89e9-93d81eb2abe8-34f33ba7.jpg Vehículo ocupando parte de una acera. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Locales comerciales informales y talleres

Según el Boletín Competitivo Regional publicado en julio de 2025 por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la informalidad laboral en la República Dominicana ronda el 54.7 %

Estos datos quedan demostrados cuando se da un paseo a través de Santo Domingo Este, ya que gran parte de las aceras se encuentran ocupadas por establecimientos comerciales informales, como talleres de autos y por "tiendas" callejeras en las cuales se venden diversos productos y también mercados improvisados que ofertan diversos alimentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/f06bb984-fcdd-4693-a014-0541f72df28c-e0458f72.jpg Taller que opera en plena acera. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/a92e44d4-468c-4f43-ad59-88c396036a61-c9e15085.jpg Venta de productos que ocupan la acera. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) tiene la responsabilidad de evitar obstrucciones en la vía pública, mientras que a los ayuntamientos les corresponde velar por el uso adecuado de las aceras. La Ley 176-07 faculta a los cabildos para dictar ordenanzas sobre tránsito y estacionamiento.

Esta ley también califica como infracción muy grave el impedir que otra persona utilice un espacio público o deteriorarlo y lo castiga con multas que oscilan entre cinco y 100 salarios mínimos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/5891ae2f-2413-4ed8-a9e4-a24532307eac-f12abaf8.jpg Parte de una acera ocupada por un comercio informal. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)