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Línea 1 del Teleférico
Línea 1 del Teleférico

Cerrarán línea 1 del Teleférico de Santo Domingo y Santiago por nueve días

En el período de cierre, se habilitará una ruta alterna de autobuses de la Omsa para facilitar el traslado de los usuarios

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    Cerrarán línea 1 del Teleférico de Santo Domingo y Santiago por nueve días
    La Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo permanecerá fuera de servicio temporalmente. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

    La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que suspenderá de forma temporal el servicio de la Línea 1 del Teleférico en Santo Domingo y Santiago durante marzo y abril de 2026.

    La medida corresponde al mantenimiento anual programado, con el objetivo de garantizar la seguridad y eficiencia del sistema.

    En Santo Domingo, la Línea 1 suspenderá sus operaciones desde el 27 de marzo hasta el 5 de abril y el servicio se reanudará en su horario regular el 6 de abril.

    • A través de una nota de prensa, la institución indicó que, durante el período de cierre, se habilitará una ruta alterna de autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para facilitar el traslado de los usuarios.
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    La institución pidió comprensión a los usuarios durante la ejecución de estos trabajos y recomendó planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.

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