Las canchas del Malecón Deportivo se encuentran a un 85 % y ya se perfila el cambio paisaje

Carolina Mejía supervisa los avances del Malecón Deportivo durante un recorrido por las nuevas instalaciones frente al mar Caribe.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, realizó un recorrido por los trabajos del Malecón Deportivo, donde destacó los avances en la construcción de la cancha de fútbol y el skate park, como parte del proceso de recuperación del litoral capitaleño.

Asimismo, la Asociación de Fútbol del Distrito Nacional (AFDN), adelantó que a partir de abri las instalaciones comenzarán a utilizarse para competiciones infantiles.

Durante la visita, Mejía calificó la obra como "un sueño" y resaltó el valor de estas instalaciones frente al mar Caribe, asegurando que representan un hito en la modernización del malecón de Santo Domingo.

La ejecutiva también subrayó que los trabajos marchan conforme al cronograma establecido, y recordó que parte de estas infraestructuras serán utilizadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que iniciarán el 24 de julio.

Actualmente, la cancha de fútbol se encuentra en fase final, pendiente de la terminación de gradas y detalles menores. En tanto, el skate park, que será sede de la competencia en la categoría Street, presenta un avance cercano al 85 %.

Iniciará fútbol infantil

En el recorrido participó el presidente de la AFDN, Jorge Domínguez Michelén, quien valoró la obra e informó sobre para competiciones infantiles.

"Está chulísimo porque es un espacio que no se estaba utilizando, y visualmente es precioso", refirió Domínguez Michelén.

El Malecón Deportivo incluirá además canchas de baloncesto, pádel y voleibol, así como áreas de estacionamiento, caminos internos, la pérgola, gradas, un módulo para la Policía Municipal y locales comerciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-19-at-114311-am-6d117af0.jpeg Carolina Mejía y Jorge Domínguez Michelén recorren las instalaciones del Malecón Deportivo durante la supervisión de los avances del proyecto. (FUENTE EXTERNA)

Este proyecto, junto al Paseo 30 de Mayo, forma parte del Plan Integrado de Santo Domingo (PISD), enfocado en el desarrollo urbano, la sostenibilidad y la movilidad para transformar la capital.