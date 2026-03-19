Las aceras de Santo Domingo Este son intransitables

Acera ocupada por autos y un gran charco, dificultando así que una persona pueda caminar por ella. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Santo Domingo Este ha experimentado un gran auge en los últimos años, que se ha traducido en inversión para la modernización de la infraestructura urbana, proyectos a favor del turismo y las actividades comerciales. El municipio ha demostrado aspirar a un crecimiento sostenible y constante en el tiempo.

A pesar de esto, muchos problemas antiguos continúan vigentes. Por ejemplo, las aceras son obstaculizadas por estacionamientos para particulares o negocios, mercados improvisados, talleres de autos y basureros.

Por si esto fuera poco, muchas de las aceras se encuentran en muy mal estado, repletas de huecos, charcos, y rocas, lo que representa un peligro para el transeúnte y dificulta caminar por las mismas, complicando aún más el proceso, si se trata de una persona con discapacidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/49724795-f3dc-45e7-bbf2-c4441b0da45d-312f960d.jpg Charco en una de las aceras de Santo Domingo Este.Avenida San Vicente de Paúl. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/65c70118-df32-4455-918d-b568a8620d3b-469bffa0.jpg Gran roca en una de las aceras de la ciudad.Avenida Venezuela. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Aceras ocupadas

El artículo 237 de la Ley 63-17 sobre movilidad y tránsito establece específicamente que no se puede estacionar vehículos sobre una acera, dentro de un cruce, en un paso de peatones o cerca de hidrantes, entre otros lugares.

Las sanciones incluyen multas desde uno hasta 10 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción. A pesar de esto, muchas de las aceras de este municipio funcionan como parqueos tanto de particulares como de establecimientos comerciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/8aaf7851-7a80-4f0b-b7cb-611fbb83e5af-bd35460b.jpg Auto ocupando parte de una acera.Avenida Sabana Larga. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/3f3d576c-a8f4-43d2-89e9-93d81eb2abe8-34f33ba7.jpg Vehículo ocupando parte de una acera.Autopista Las Áméricas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Locales comerciales informales y talleres

Según los datos del Banco Central de la República Dominicana, la informalidad laboral en el país rondaba el 54.2 % al cierre de 2025.

Estos datos quedan demostrados cuando se da un paseo a través de Santo Domingo Este, ya que las aceras son usadas para instalar negocios informales, como talleres de autos, "tiendas" callejeras y venta de alimentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/f06bb984-fcdd-4693-a014-0541f72df28c-e0458f72.jpg Taller que opera en plena acera.Avenida San Vicente de Paúl. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/a92e44d4-468c-4f43-ad59-88c396036a61-c9e15085.jpg Venta de productos que ocupan la acera.Avenida San Vicente de Paúl. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) tiene la responsabilidad de evitar obstrucciones en la vía pública, mientras que a los ayuntamientos les corresponde velar por el uso adecuado de las aceras. La Ley 176-07 faculta a los cabildos para dictar ordenanzas sobre tránsito y estacionamiento.

Esta ley también califica como infracción muy grave el impedir que otra persona utilice un espacio público o deteriorarlo y lo castiga con multas que oscilan entre cinco y 100 salarios mínimos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/5891ae2f-2413-4ed8-a9e4-a24532307eac-f12abaf8.jpg Parte de una acera ocupada por un comercio informal.Avenida San Vicente de Paúl. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)