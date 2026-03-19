RD Vial financia con más de RD$15 mil millones obras de carreteras y autopistas desde 2025

RD Vial planteó que entre 2021 y 2026, la inversión acumulada supera los 50,470 millones pesos. ( FUENTE EXTERNA )

El Fideicomiso RD Vial informó este jueves que financia con más de 15 mil millones de pesos la ejecución de proyectos de construcción, ampliación y modernización de autopistas, carreteras, circunvalaciones y bulevares, en obras desarrolladas desde 2025 y lo que va de 2026 a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Dijo que de acuerdo con datos oficiales, desde 2021 a la fecha la entidad ha ejecutado una cartera de infraestructura vial que supera los RD$50,470 millones, impulsando la transformación de la comunicación terrestre en el país mediante un modelo de financiamiento basado en ingresos de peajes y emisiones en el mercado de capitales.

Conforme una nota de prensa, el director de RD Vial, Hostos Rizik, afirmó que el fideicomiso se ha consolidado como el principal vehículo de inversión en movilidad terrestre del Estado dominicano.

"Este modelo de financiamiento innovador ha permitido sostener una inversión plurianual, ejecutar obras estratégicas de alta complejidad y fortalecer la base financiera del programa vial nacional", expresó Rizik.

Obras en ejecución

Entre los principales proyectos en desarrollo, el Fideicomiso RD Vial destacó la ampliación y remodelación de la Autopista Duarte, con una inversión superior a 5,967 millones de pesos en el período reciente.

La entidad indicó que el remozamiento incluye trabajos de modernización de puentes, drenaje, iluminación LED, señalización y ampliación de carriles, además de la reubicación del peaje de Pedro Brand en 2025.

Asimismo, dijo que avanzan los trabajos en la Circunvalación de Navarrete, con una inversión de más de RD$655 millones; el Boulevard Turístico del Este, con RD$299 millones; y la Circunvalación La Otra Banda, con más de 237 millones de pesos.

"También se ejecutan obras en la carretera Enriquillo–Pedernales, con una inversión superior a 108 millones de pesos, y en la Circunvalación San Francisco de Macorís", precisó la nota.

Inversión en ascenso

El financiamiento a través de RD Vial ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, alcanzando su punto más alto en 2024, cuando se desembolsaron más de 15,500 millones de pesos.

En este sentido, RD Vial planteó que entre 2021 y 2026, la inversión acumulada supera los 50,470 millones pesos.

Obras entregadas

En 2025, el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, entregó importantes infraestructuras viales. Entre ellas figura la Circunvalación de Baní, inaugurada en agosto de ese año, con una extensión de 19.8 kilómetros y 17 puentes, lo que permite reducir en un 30 % el tiempo de tránsito en la ruta Santo Domingo–Sur.

También se completó la Avenida Ecológica, una vía de 12 kilómetros que conecta Ciudad Juan Bosch con la autopista Las Américas y el puerto de Caucedo, fortaleciendo la conectividad en la zona este del Gran Santo Domingo.

Las autoridades destacan que estas inversiones no solo mejoran la movilidad, sino que también impulsan el desarrollo económico y la integración territorial del país.