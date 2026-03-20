Rotura de tubería provoca desperdicio de miles de galones de agua en Manoguayabo

Agua sale a presión de la tubería rota del acueducto Haina-Manoguayabo tras el daño provocado por un equipo pesado. ( DIARIO LIBRE/ ADALBERTO DE LA ROSA )

Miles de galones de agua se desperdician este viernes debido a la rotura de una tubería del acueducto Haina-Manoguayabo, la cual lleva expulsando el líquido desde aproximadamente las 7:00 de la mañana.

La avería ocurrió junto al puente que conecta con la comunidad de Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste, donde una tubería de seis pulgadas fue dañada por equipos que realizaban labores de limpieza en un terreno donde presuntamente se construirá un nuevo puente.

Esta tubería abastece a sectores como Manoguayabo, Bienvenido y otras comunidades de esa zona.

Según informaciones preliminares, el operador del equipo pesado que trabajaba en el lugar no se percató de la existencia de la tubería, lo que provocó la avería.

Brigadas trabajan

Desde las primeras horas de la mañana, una brigada de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) se encuentra en el lugar. En un primer intento, trataron de acceder a la válvula a fuerza de picos y palas, pero no fue posible debido a la profundidad en que se encuentra.

Al cierre de esta noticia, se esperaba la llegada de una retroexcavadora para retirar la tierra, cerrar la válvula, corregir la avería y evitar que continúe el desperdicio de agua.

El líquido sale con gran presión, ya que se trata de una línea que distribuye agua a varios sectores del municipio.

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A escasos metros del lugar está la obra de toma del acueducto Haina-Manoguayabo, uno de los principales sistemas que abastecen a Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y el Distrito Nacional.

La empresa responsable de los trabajos que provocaron el daño no ha sido identificada. Extraoficialmente, se informó que realizaba labores de acondicionamiento del terreno en una zona de área verde para la construcción de un nuevo puente.