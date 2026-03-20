VIDEO | Puente entre Hato Nuevo y Quita Sueño pone en riesgo a cientos de usuarios
Deterioro y falta de barandas son los principales problemas
El puente que comunica a las localidades de Hato Nuevo con Quita Sueño, sobre el río Manoguayabo, representa un peligro debido a la falta de barandas de protección y a la obsolescencia de su estructura.
Desde hace más de 10 años se habla de intervenir el viaducto y, aunque en ocasiones se le han hecho reparaciones, los problemas se mantienen. En algunas de sus bases se colocaron protectores de vigas metálicas hincadas en los alrededores de las estructuras de concreto.
El puente es de gran importancia, ya que comunica la provincia San Cristóbal con el municipio Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. Su calzada está inservible desde hace años, lo que dificulta el tránsito.
"Uno tiene miedo de que se caiga un día con gente arriba. Por aquí pasan guaguas con estudiantes, patanas y otros vehículos que ponen en riesgo sus vidas, porque esto se puede caer en cualquier momento o pueden caer al agua debido a la falta de barandas", explicó el motociclista Ramón Santiago.
Puente sin protección
Uno de los problemas principales es la falta de barandas, que han sido destruidas por el impacto de vehículos y, de acuerdo con lugareños, otras han sido sustraídas por antisociales para venderlas como metal.
"Las barandillas las han colocado varias veces, pero hay viciosos que las cortan y las venden, sobre todo cuando se doblan por choques de vehículos", informó Eleodoro Mesa, residente en Quita Sueño.
Por el lugar transitan camiones hacia y desde la provincia San Cristóbal para evitar el pago de peaje. El puente es utilizado por residentes de La Pared y Quita Sueño de Haina, Batey Bienvenido, Hato Nuevo, Manoguayabo y otras localidades.
Los usuarios y sus familiares temen que en cualquier momento colapse el viaducto debido al deterioro que presenta su estructura. Las autoridades acondicionan un espacio a ambos lados del río Manoguayabo, junto al puente, para construir uno nuevo.