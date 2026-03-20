×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Puente Quita Sueño Manoguayabo
VIDEO | Puente entre Hato Nuevo y Quita Sueño pone en riesgo a cientos de usuarios

Deterioro y falta de barandas son los principales problemas

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook

El puente que comunica a las localidades de Hato Nuevo con Quita Sueño, sobre el río Manoguayabo, representa un peligro debido a la falta de barandas de protección y a la obsolescencia de su estructura.

Desde hace más de 10 años se habla de intervenir el viaducto y, aunque en ocasiones se le han hecho reparaciones, los problemas se mantienen. En algunas de sus bases se colocaron protectores de vigas metálicas hincadas en los alrededores de las estructuras de concreto.

El puente es de gran importancia, ya que comunica la provincia San Cristóbal con el municipio Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional. Su calzada está inservible desde hace años, lo que dificulta el tránsito.

  • "Uno tiene miedo de que se caiga un día con gente arriba. Por aquí pasan guaguas con estudiantes, patanas y otros vehículos que ponen en riesgo sus vidas, porque esto se puede caer en cualquier momento o pueden caer al agua debido a la falta de barandas", explicó el motociclista Ramón Santiago.

Puente sin protección 

Uno de los problemas principales es la falta de barandas, que han sido destruidas por el impacto de vehículos y, de acuerdo con lugareños, otras han sido sustraídas por antisociales para venderlas como metal.

"Las barandillas las han colocado varias veces, pero hay viciosos que las cortan y las venden, sobre todo cuando se doblan por choques de vehículos", informó Eleodoro Mesa, residente en Quita Sueño.

Expandir imagen
Diario Libre/puente sobre el rio Manoguayabo. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA)
Expandir imagen
La obsolescencia de las bases hace que la gente tema un colapso del viaducto. 
La obsolescencia de las bases hace que la gente tema un colapso del viaducto. (DIARIO LIBRE/ADALBERTO DE LA ROSA)

    Por el lugar transitan camiones hacia y desde la provincia San Cristóbal para evitar el pago de peaje. El puente es utilizado por residentes de La Pared y Quita Sueño de Haina, Batey Bienvenido, Hato Nuevo, Manoguayabo y otras localidades.

    Los usuarios y sus familiares temen que en cualquier momento colapse el viaducto debido al deterioro que presenta su estructura. Las autoridades acondicionan un espacio a ambos lados del río Manoguayabo, junto al puente, para construir uno nuevo.

    TEMAS -
    • Compartir por Twitter
    • Compartir por Facebook

    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 