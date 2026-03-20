Deterioro e inseguridad alejan a familias del parque de Hainamosa

Los vecinos reclaman la intervención de la Alcaldía de Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El parque de Hainamosa, en Santo Domingo Este, construido durante la gestión municipal del fenecido alcalde Juan de los Santos (2006-2010), ya no cuenta con los atractivos de sus inicios y es poco utilizado por los moradores debido a su deterioro y a la inseguridad.

Lámparas destruidas, juegos infantiles deteriorados y bancos rotos forman parte de los problemas que le afectan. Hasta hace poco, las ramas de los árboles colgaban y algunos se fracturaban, pero fueron podados por la Alcaldía de Santo Domingo Este.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/19032026-parque-haina-mosa-12-d60ebc26.jpg Vecinos dicen que la Alcaldía no podó los árboles, sino que cortó algunos casi por la mitad y entienden que es un daño ecológico. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Sin embargo, para residentes como Emilio Vargas, lo realizado fue perjudicial, ya que cortaron los árboles casi por la mitad. "No estamos de acuerdo con lo que hizo la Alcaldía; eso no fue una poda, fue cortar los árboles, y eso es un daño ecológico", expresó Vargas.

Emilia Castellanos también cuestionó los trabajos que se realizan en la acera del lado de la carretera Mella, la cual está siendo destruida sin necesidad. Explicó que esta no presentaba problemas, pero el Ministerio de Obras Públicas la está rompiendo para reconstruirla.

Informó que las familias han dejado de llevar a sus niños al parque, debido a que el área infantil está en malas condiciones. Los columpios están rotos, al igual que el tobogán, y los bancos presentan daños como si hubieran sido golpeados con mandarrias.

Un parque oscuro e inseguro

Otro de los problemas es la destrucción total de las lámparas, lo que impide el uso del parque durante la noche. Además, aunque una persona de la comunidad se encarga de mantener limpio el lugar, en la acera de la carretera Mella se ha formado un vertedero improvisado, lo que agrava la situación debido a los malos olores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/19032026-parque-haina-mosa-9-17baab28.jpg Las lámparas fueron rotas en su totalidad. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/19032026-parque-haina-mosa-15-6e2ea535.jpg El parque es oscuro en la noche y no hay seguridad. (DIARIO LIBRRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/19032026-parque-haina-mosa-18-2ca0dc9b.jpg El deterioro es evidente. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/19032026-parque-haina-mosa-14-79d4f333.jpg Desaprensivos intentan romper hasta los bancos. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/19032026-parque-haina-mosa-6-5f7cc628.jpg Solo quedan los postes donde estaban las lámparas. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/19032026-parque-haina-mosa-2-1f0cc627.jpg La acera norte estaba en buen estado, pero fue destuida para reconstruirla, lo que entienden es un gasto innecesario. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/19032026-parque-haina-mosa-10-f436c636.jpg Los niños no tienen espacio para divertirse (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Ante este panorama, los vecinos hacen un llamado al alcalde Dío Astacio para que intervenga el parque y le devuelva la seguridad y el atractivo, de modo que vuelva a ser un espacio de recreación para las familias de Hainamosa y sectores aledaños.