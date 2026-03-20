Deterioro e inseguridad alejan a familias del parque de Hainamosa
Vecinos denuncian abandono y daños ecológicos del lugar de recreación
El parque de Hainamosa, en Santo Domingo Este, construido durante la gestión municipal del fenecido alcalde Juan de los Santos (2006-2010), ya no cuenta con los atractivos de sus inicios y es poco utilizado por los moradores debido a su deterioro y a la inseguridad.
Lámparas destruidas, juegos infantiles deteriorados y bancos rotos forman parte de los problemas que le afectan. Hasta hace poco, las ramas de los árboles colgaban y algunos se fracturaban, pero fueron podados por la Alcaldía de Santo Domingo Este.
Sin embargo, para residentes como Emilio Vargas, lo realizado fue perjudicial, ya que cortaron los árboles casi por la mitad. "No estamos de acuerdo con lo que hizo la Alcaldía; eso no fue una poda, fue cortar los árboles, y eso es un daño ecológico", expresó Vargas.
Emilia Castellanos también cuestionó los trabajos que se realizan en la acera del lado de la carretera Mella, la cual está siendo destruida sin necesidad. Explicó que esta no presentaba problemas, pero el Ministerio de Obras Públicas la está rompiendo para reconstruirla.
Informó que las familias han dejado de llevar a sus niños al parque, debido a que el área infantil está en malas condiciones. Los columpios están rotos, al igual que el tobogán, y los bancos presentan daños como si hubieran sido golpeados con mandarrias.
Un parque oscuro e inseguro
Otro de los problemas es la destrucción total de las lámparas, lo que impide el uso del parque durante la noche. Además, aunque una persona de la comunidad se encarga de mantener limpio el lugar, en la acera de la carretera Mella se ha formado un vertedero improvisado, lo que agrava la situación debido a los malos olores.
Ante este panorama, los vecinos hacen un llamado al alcalde Dío Astacio para que intervenga el parque y le devuelva la seguridad y el atractivo, de modo que vuelva a ser un espacio de recreación para las familias de Hainamosa y sectores aledaños.