De eficiencia a retrasos: denuncian deterioro en servicio del corredor Núñez de Cáceres

Uno de los autoubuses del corredor Núñez de Cáceres circula con las ventanillas abiertas en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Lo que en 2021 fue inaugurado como uno de los proyectos más importantes del sistema de transporte público de República Dominicana, hoy es motivo de quejas de parte de los ciudadanos. El corredor de la avenida Núñez de Cáceres ahora enfrenta denuncias por la calidad del servicio que reciben los usuarios.

Usuarios del transporte público se quejaron por el servicio que reciben en dicho corredor y aseguraron que tienen que esperar hasta 40 minutos, e incluso hasta una hora, para poder abordar un autobús y llegar a sus trabajos o centros de estudios.

Denunciaron que incluso unidades circulan sin aire acondicionado, a diferencia de cuando la ruta fue inaugurada.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre a lo largo del corredor de la avenida Núñez de Cáceres, se pudo comprobar que varios autobuses transportaban pasajeros con las ventanillas abiertas y sin aire acondicionado.

Detalles del proyecto y funcionamiento actual

Además, en algunos puntos los usuarios debían esperar entre 20 y 30 minutos para que pasara una unidad, resaltando que el recorrido no fue realizado en hora pico.

"Yo he esperado hasta 40 minutos para poder subir a una guagua", expresó Julián Ramírez, uno de los pasajeros entrevistados, quien también pidió que el servicio sea mejorado.

El corredor fue inaugurado en 2021 por el presidente Luis Abinader como la primera vía integrada al sistema de transporte público en un esfuerzo conjunto entre la OMSA, el metro y el Teleférico de Santo Domingo.

En ese momento también fue presentado como la primera transformación de una ruta que pasó de carros de concho a autobuses.

Este corredor, de 10.2 kilómetros de longitud, fue diseñado para conectar la ciudad de norte a sur y enlazar con la línea 2 del Metro de Santo Domingo, además de conectar importantes avenidas como John F. Kennedy, Gustavo Mejía Ricart, 27 de Febrero, Rómulo Betancourt, Sarasota, Anacaona e Independencia.

Cuando fue inaugurado, el proyecto contemplaba autobuses con capacidad para 90 pasajeros y una frecuencia de apenas cuatro minutos entre cada unidad (de acuerdo a lo informado por el Gobierno en ese momento). Sin embargo, usuarios aseguran que actualmente los tiempos de espera son mucho mayores.

El corredor circula por sectores como: Los Ríos, Los Jardines, San Gerónimo, Los Prados, El Millón, Mirador Norte, Mirador Sur, Tropical y zonas aledañas.