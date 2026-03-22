Atención: estas son las vías cerradas hoy por evento ciclístico en Santo Domingo

Cierre del paso a desnivel de la avenida John F. Kennedy con avenida Máximo Gómez este 22 de marzo del 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Varias de las principales avenidas del Gran Santo Domingo fueron cerradas desde las 8:00 de la mañana de este domingo debido a la celebración del Grand Prix de Ciclismo "El Caballito 2026", informó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) a través de sus redes sociales.

La institución indicó que sus agentes se encuentran desplegados en distintos puntos estratégicos para viabilizar el tránsito y garantizar la seguridad vial durante el desarrollo del evento deportivo.

El circuito abarca vías de alta circulación como las avenidas V Centenario, John F. Kennedy, Máximo Gómez, Pedro Livio Cedeño y Padre Castellanos, además de otras intersecciones conectadas.

Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas señalizadas para evitar congestionamientos.

Tiempo

El operativo especial se mantendrá hasta las 3:00 de la tarde de este domingo, período en el que se espera una alta movilidad en las zonas intervenidas.

se mantendrá de este domingo, período en el que se espera una en las zonas intervenidas. La Digesett reiteró su llamado a respetar las indicaciones de los agentes y las señales colocadas en las vías para prevenir incidentes y facilitar el tránsito.