Atención: estas son las vías cerradas hoy por evento ciclístico en Santo Domingo
Digesett despliega operativo desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde
Varias de las principales avenidas del Gran Santo Domingo fueron cerradas desde las 8:00 de la mañana de este domingo debido a la celebración del Grand Prix de Ciclismo "El Caballito 2026", informó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) a través de sus redes sociales.
La institución indicó que sus agentes se encuentran desplegados en distintos puntos estratégicos para viabilizar el tránsito y garantizar la seguridad vial durante el desarrollo del evento deportivo.
El circuito abarca vías de alta circulación como las avenidas V Centenario, John F. Kennedy, Máximo Gómez, Pedro Livio Cedeño y Padre Castellanos, además de otras intersecciones conectadas.
Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas señalizadas para evitar congestionamientos.
Tiempo
- El operativo especial se mantendrá hasta las 3:00 de la tarde de este domingo, período en el que se espera una alta movilidad en las zonas intervenidas.
- La Digesett reiteró su llamado a respetar las indicaciones de los agentes y las señales colocadas en las vías para prevenir incidentes y facilitar el tránsito.