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Grand Prix de Ciclismo El Caballito 2026
Grand Prix de Ciclismo El Caballito 2026

Atención: estas son las vías cerradas hoy por evento ciclístico en Santo Domingo

Digesett despliega operativo desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde

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    Atención: estas son las vías cerradas hoy por evento ciclístico en Santo Domingo
    Cierre del paso a desnivel de la avenida John F. Kennedy con avenida Máximo Gómez este 22 de marzo del 2026. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

    Varias de las principales avenidas del Gran Santo Domingo fueron cerradas desde las 8:00 de la mañana de este domingo debido a la celebración del Grand Prix de Ciclismo "El Caballito 2026", informó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) a través de sus redes sociales.

    La institución indicó que sus agentes se encuentran desplegados en distintos puntos estratégicos para viabilizar el tránsito y garantizar la seguridad vial durante el desarrollo del evento deportivo.

    El circuito abarca vías de alta circulación como las avenidas V CentenarioJohn F. KennedyMáximo Gómez, Pedro Livio Cedeño y Padre Castellanos, además de otras intersecciones conectadas.

    RELACIONADAS

    Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas señalizadas para evitar congestionamientos.

    Tiempo

    • El operativo especial se mantendrá hasta las 3:00 de la tarde de este domingo, período en el que se espera una alta movilidad en las zonas intervenidas.
    • La Digesett reiteró su llamado a respetar las indicaciones de los agentes y las señales colocadas en las vías para prevenir incidentes y facilitar el tránsito.
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