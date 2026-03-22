El Ministerio de Vivienda cierra por segunda vez plaza en Las Terrenas por ser insegura

Autoridades del Ministerio de Vivienda al cerrar la Plaza en Las Terrenas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) informó este domingo que ejecutó el cierre del establecimiento comercial Plaza Zehao, ubicado en Las Terrenas, y alertó a la ciudadanía sobre abstenerse de acudir al lugar por los riesgos asociados a su operación.

La institución explicó que se trata de una construcción ilegal, ya que el establecimiento no cuenta con licencia de construcción ni con los registros de inspección correspondientes.

En diciembre del 2025, ya las autoridades habían cerrado la plaza "por un incumplimiento reiterado de las normas técnicas y administrativas".

En ese sentido, el ministerio explicó que toda edificación que no ha sido sometida a los procesos de revisión técnica y estructural establecidos por la entidad no puede ser considerada segura, al no existir validación sobre las condiciones de su diseño y ejecución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/22/whatsapp-image-2026-03-22-at-11440-pm1-3c38e12f.jpeg Plaza Zehao. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/22/whatsapp-image-2026-03-22-at-11440-pm2-72921d71.jpeg Prersonal supervisor en laPlaza Zehao. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Altos riesgos

El Mived indicó que se verificó que la infraestructura presenta diversas situaciones que representan altos riesgos para la seguridad de las personas que la visitan o laboran en el lugar.

Como parte de las actuaciones más recientes, la institución señala que realizó una inspección en conjunto con el Ministerio de Trabajo, en el marco de las acciones coordinadas para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Como un antecedente que calificó como "grave", la institución recordó que en el establecimiento se produjo el fallecimiento de un trabajador el 11 de diciembre del 2025, tras sufrir una electrocución mientras realizaba labores dentro del recinto, un hecho que evidenció las condiciones de riesgo en las que operaba el lugar.

"El cumplimiento de las normas no es opcional. Estas disposiciones existen para proteger la vida de las personas, y desde el Mivhed actuamos con firmeza para garantizar que se respeten" Ministerio de Vivienda “