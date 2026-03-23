Intrant propone cambios viales para reducir la congestión vehicular en el Ensanche Miraflores

Rutas de transporte publico en la calle Juan Enrique Dunant del Ensanche Miraflores, en el Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La situación de congestión y obstrucción vehicular en el Ensanche Miraflores en el Distrito Nacional, especialmente alrededor de la Cruz Roja Dominicana, ha sido un tema de preocupación para los residentes y comerciantes del sector.

Tras estudios y levantamientos realizados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)y con la colaboración de la Junta de Vecinos, ha propuesto una serie de medidas para mejorar la circulación y la accesibilidad en esta zona el que en estos momentos es estudiado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Evaluación y recomendaciones

Para mejorar la fluidez del tránsito, se recomienda modificar los sentidos de circulación de las principales vías internas del Ensanche Miraflores. Entre los cambios propuestos están:

C/ Mary Pérez Viuda : sentido opuesto ( oeste-este ).

: sentido opuesto ( ). C/ Juan A. Minaya : de este a oeste .

: de . C/ Antonio de la Maza : de norte a sur .

: de . C/ Alberto Peguero: de sur a norte .

. C/ Teófilo Kouindhart : de norte a sur .

: de . C/ Mario Lovatón: de norte a sur .

. C/ Manuel Castillo : de sur a norte .

: de . Paseo de los Ferreteros: de sur a norte .

. Paseo de los Aviadores: de norte a sur.

El Intrant recomienda una revisión de los permisos de las paradas de taxis y motoconchos en la calle Juan Enrique Dunant, y una evaluación de las rutas de transporte público que actualmente utilizan esta vía como ruta alterna.

Para evitar la congestión durante las horas pico, especialmente entre las 7:00 y 9:00 de la mañana, el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) debe socializar con los comerciantes del sector un horario específico para realizar actividades de carga y descarga, reduciendo así su impacto en el tránsito.

Se recomienda que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc) realice la adecuación necesaria en el badén de la calle Aníbal Vallejo, para facilitar la incorporación de vehículos hacia la calle Paseo de los Periodistas.

El Intrant también sugiere la instalación de señalización vertical y horizontal en las principales calles del sector, siguiendo el plano de señalización propuesto, para garantizar una circulación más organizada y segura.

Propuesta de la Junta de Vecinos

Los representantes de la Junta de Vecinos del Ensanche Miraflores, apoyados por los estudios previos y las recomendaciones del Intrant, han propuesto una modificación en los sentidos de circulación de las vías internas del sector. La propuesta incluye unificar el sentido de las vías, excepto la calle Juan Enrique Dunant, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y reducir los puntos críticos de congestión.

El Intrant y la Digesett coinciden en que la implementación de estas medidas es esencial para mejorar la movilidad en el sector del Ensanche Miraflores, particularmente en las áreas cercanas a la Cruz Roja Dominicana, donde la demanda de estacionamiento y la congestión vehicular alcanzan niveles críticos durante las horas pico.

Situación en el sector

Entre las principales dificultades que afectan la movilidad en el Ensanche Miraflores, se destaca el uso de la calle Juan Enrique Dunant, la vía principal del sector, como ruta alterna para algunas rutas del transporte público, incluidas las de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa). Esto ha sobrecargado la vía, dificultando el tránsito, ya que dicha ruta no está contemplada dentro del recorrido oficial establecido por el Intrant.

Además, los taxistas, vendedores ambulantes y las paradas de motoconchos en los alrededores de la Cruz Roja Dominicana continúan obstruyendo la salida y entrada del plantel de salud, afectando la disponibilidad de espacio para estacionamientos y la movilidad peatonal. Los negocios del sector también contribuyen a la congestión, con las actividades de carga y descarga durante las horas pico.

A esto se suma la falta de señalización adecuada en el 80 % de las calles del sector y el mal estado de algunas vías, como la calle Aníbal Vallejo, que presenta un badén deteriorado que dificulta la circulación vehicular.