Aprueban cementerio privado en Santo Domingo Este y bloquean nuevas aprobaciones por cinco años

ASDE aprobó mediante la Resolución No. 05-2026 el uso de suelo para la construcción, desarrollo y operación del parque cementerio "Jardines del Recuerdo". ( FUENTE EXTERNA )

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) aprobó mediante la Resolución No. 05-2026 el uso de suelo para la construcción, desarrollo y operación del parque cementerio "Jardines del Recuerdo", un proyecto privado que se levantará en ese municipio.

La disposición, emitida por el Concejo de Regidores en el ejercicio de sus facultades legales, autoriza la ejecución del complejo funerario en una porción de terreno de 80,000 metros cuadrados dentro de una parcela de mayor extensión ubicada en Santo Domingo Este, según se detalla en el documento oficial.

De acuerdo con la resolución, la solicitud de uso de suelo fue presentada el 26 de noviembre de 2025 por la empresa Parque Cementerio Jardines del Recuerdo Santo Domingo Este (PCJR), S.R.L., y posteriormente evaluada por la Comisión Permanente de Planeamiento Urbano.

El expediente fue analizado tomando en cuenta la situación actual de los cementerios del municipio. Según el documento, el Cementerio Cristo Salvador se encuentra prácticamente a su capacidad máxima, mientras que otros campos santos están ubicados a distancias considerables, lo que justifica la necesidad de nuevas infraestructuras funerarias en la demarcación.

El proyecto contempla la construcción de un complejo funerario con un enfoque moderno, que incluirá capillas velatorias, un centro crematorio de última generación, áreas de tanatopraxia, sistemas de enfriamiento, así como servicios complementarios como cafetería, floristería, estacionamientos y áreas sanitarias para los visitantes.

Asimismo, se prevé la oferta de distintos tipos de espacios funerarios, entre ellos mausoleos familiares, panteones, jardines con bóvedas soterradas, cenizarios y osarios, adaptados a diversas necesidades económicas y culturales de la población.

Medida adicional

El Concejo de Regidores también dispuso una medida adicional de planificación territorial: durante un período de cinco años, el ASDE no aprobará nuevos proyectos de parques cementerios de igual o similar categoría dentro del municipio, con el objetivo de evaluar la evolución demográfica y evitar la saturación de este tipo de infraestructuras.

La resolución ordena remitir el expediente a la Administración Municipal para la elaboración del contrato de concesión correspondiente y su ejecución conforme a las normativas vigentes.

La decisión fue adoptada en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal Doctor José Francisco Peña Gómez, como parte de las competencias del cabildo en materia de ordenamiento territorial y uso de suelo.