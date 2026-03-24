Urbe licita segunda etapa de recuperación del río Ozama en Las Lilas

Parte del lugar que será transformado en el sector Las Lilas, en Los Tres Brazos. ( FUENTE EXTERNA )

La Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe) anunció la licitación para el inicio de la segunda etapa del Proyecto de Recuperación del Margen Oriental del río Ozama, en el barrio Las Lilas, Santo Domingo Este.

Esta fase contempla la protección del borde del río y la estabilización de suelos. Con esto se busca sentar las bases para transformar la ribera en un espacio más seguro, sostenible y digno para sus comunidades.

El proyecto incluye diversas intervenciones orientadas a mejorar el entorno urbano. Entre ellas, la adecuación de espacios, el fortalecimiento de infraestructuras existentes y la incorporación de elementos que faciliten el uso del área.

Estas acciones están alineadas con la misión de Urbe de intervenir asentamientos en zonas vulnerables. Además, buscan contribuir al saneamiento del río Ozama y mejorar la calidad de vida de los residentes.

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De acuerdo con una nota de prensa enviada por Urbe, con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con la recuperación física, urbana y ambiental de las márgenes de los ríos Ozama e Isabela.

Para participar

Los interesados pueden descargar el pliego de condiciones en las páginas web www.urbe.gob.do o www.comprasdominicana.gov.do.

Las propuestas serán recibidas el 12 de mayo, en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Pueden entregarse en formato físico en el Departamento de Compras y Contrataciones de URBE o en línea a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

Para más información, pueden comunicarse al 809-221-2226, escribir a info@urbe.gob.do o visitar sus oficinas en la calle César Nicolás Penson #26, en Gazcue, Santo Domingo.