Las aceras de Santo Domingo Norte están repletas de basura y huecos que dificultan caminar

Montones de basura apilados en la acera de la avenida Los Restauradores, en Santo Domingo Norte. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Santo Domingo Norte es el segundo municipio más habitado del Gran Santo Domingo. Según el X Censo Nacional del 2022, posee una población de 674,274 habitantes, con alta densidad demográfica de 1,742 hab/km2.

En el municipio se encuentra la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo, considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; en este también se originó la figura histórica de Mamá Tingó y alberga las fiestas patronales de San Antonio de Padua en Villa Mella.

A pesar de estos datos que demuestran su importancia, el municipio enfrenta un grave problema de ocupación de sus aceras. Montones de basura, que se convierten en foco de enfermedades y contaminación; parqueos improvisados de todo tipo de vehículos y motocicletas; talleres y otros negocios informales, y arena apilada convierten las aceras en el espacio de todos, excepto del peatón.

Basura por montones

La Ley 120-99 prohíbe estrictamente a personas físicas o morales arrojar desechos sólidos de cualquier naturaleza en espacios públicos como calles, aceras, parques, carreteras, playas y ríos. Busca proteger el medioambiente y mantener la higiene urbana.

Los ayuntamientos municipales y la Policía Nacional son los encargados de velar por su cumplimiento.

El artículo 4 de esa Ley establece que las personas que sean sorprendidas tirando basura, desechos o desperdicios de cualquier tipo, del tamaño que fuere, en los lugares públicos, serán condenados a las penas de dos hasta 10 días de prisión o multas 500 a 1,000 pesos, o ambas penas a la vez.

Sin embargo, esta normativa es desconocida por muchos munícipes, ya que los montones de basura están en muchas de las calles y aceras de todo Santo Domingo Norte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/78a9655-d8af8c0f.jpg Montones de basura en la avenida Los Restauradores, Santo Domingo Norte. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/78a9605-8b585686.jpg Montones de basura en las aceras de la avenida Los Restauradores, Santo Domingo Norte. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/78a9521-df698560.jpg Basura en los alrededores de la alcaldía de Santo Domingo Norte, avenida Hermanas Mirabal. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) Parqueos improvisados El artículo 237 de la Ley 63-17 sobre movilidad y tránsito establece específicamente que no se puede estacionar vehículos sobre una acera, dentro de un cruce, en un paso de peatones o cerca de hidrantes, entre otros lugares. Las sanciones incluyen multas desde uno hasta 10 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción. A pesar de esto, muchas de las aceras de este municipio funcionan como parqueos, tanto de particulares como de establecimientos comerciales. Diario Libre observó carros, y ipetas, tractores y patanas estacionados sobre estos senderos peatonales. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/78a9496-0c91b273.jpg Tractor estacionado en medio de la acera, en la avenida Sánchez del municipio. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/78a9578-9b9d0ab6.jpg Patana estacionada en medio de la acera, avenida Los Restauradores. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/78a9512-2113b8db.jpg Vehículo estacionado en medio de la acera en la avenida Hermanas Mirabal. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) Aceras destruidas y en muy mal estado En la República Dominicana, la construcción, uso y mantenimiento de aceras y contenes está regulada por la Ley 675-44 sobre Urbanización y Ornato Público, que establece las normas técnicas de construcción y los permisos municipales necesarios. Además, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios otorga a los ayuntamientos la competencia sobre la gestión de estas vías públicas. Sin embargo muchas de las aceras en el municipio se encuentran con hoyos que ponen en peligro la vida de cualquier peatón, o en muy mal estado. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/78a9457-61ad2b8c.jpg Hueco en una de las aceras de la avenida Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/78a9465-85a30528.jpg Hueco tapado por dos neumáticos en la acera de la avenida Jacobo Majluta. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/78a9482-fdef1dcc.jpg Alcantarilla abierta en la acera, en la avenida Sánchez. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/78a9486-3c095ccf.jpg Hueco grande en la esquina de la avenida Sánchez con Emma Balaguer. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) El ayuntamiento responde

Al cuestionar a la Alcaldía de Santo Domingo Norte sobre el estado de las aceras, respondió: "Se está trabajando en algunos sectores y en otros se está haciendo un levantamiento, ya que se trabaja en coordinación con Obras Públicas". Agregó que "Guaricanos, Sabana Perdida y otros están intervenidos actualmente, y en los próximos días se intervendrán otros". Con respecto a la alta cantidad de basura el ayuntamiento afirmó: "Se está trabando en conjunto con la compañía recolectora Sucesat para ampliar la cantidad de camiones que van a las calles". "Constantemente se les llama a los munícipes a acogerse a los horarios de rutas y frecuencia de recogida de la basura", agregó. "Esto para que saquen sus desperdicios en el horario establecido, ya que la mayoría de los cúmulos se da porque los residentes sacan la basura después del horario estipulado para que el camión pase por su sector". Riesgos para la salud Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "Desechar nuestra salud: los impactos de los residuos sólidos en la salud humana", publicado en diciembre del 2025, el 38 % de los residuos sólidos municipales a nivel mundial no se gestiona adecuadamente (se tiran en la calle, en vertederos abiertos o se queman). Esto genera bloqueo de drenajes lo que provoca inundaciones urbanas. Estas inundaciones son responsables de brotes masivos de cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua. También los recipientes plásticos y neumáticos desechados multiplican los casos de dengue, malaria y zika en entornos urbanos. Los niños son los más afectados por el contacto con basura en el suelo, lo que impacta su desarrollo físico y aumenta la incidencia de infecciones parasitarias, según indica el informe. La OMS concluye que la basura en las calles no es solo un problema de limpieza urbana, sino una crisis de salud pública. Recomienda a los gobiernos pasar de un enfoque de "limpiar" a uno de "jerarquía de residuos" (reducir, reutilizar y reciclar) para salvar vidas.