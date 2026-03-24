Santo Domingo Oeste con aceras ocupadas por basura, maleza y parqueos que complican el pase peatonal

Basura acumulada en la acera de la prolongación avenida Independencia, Santo Domingo Oeste. ( DIARIO LIBRE/NEIL CRUE )

Santo Domingo Oeste es un municipio de una importancia vital en el aspecto económico,cultural e histórico para la provincia Santo Domingo y el resto del país.

Cuenta con dos monumentos que se remontan a la época colonial, como son las ruinas coloniales del Palacio de Engombe y el Palacio de Palavé en el Parque Mirador Oeste.

El palacio de Engombe fue construido en el siglo XVI cuando se fundó el ingenio de Santa Ana, primero en el continente americano y uno de los más poderosos de la época colonial. Engombe fue declarada Monumento Nacional y posteriormente Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/imagecontent656204820160430203317-b12ce7eb.jpg Ruinas de Engombe, Patrimonio de la Humanidad. (DIARIO LIBRE/FOTO DE ARCHIVO)

En el plano económico este municipio cuenta con La Zona Industrial de Herrera (ZIH), que es uno de los principales motores productivos de la República Dominicana, clave en la manufactura, generación de empleo y el desarrollo comercial por décadas.

A pesar de todo esto el municipio presenta un grave problema de ocupación ilegal de las aceras, donde los estacionamientos de carros y motores, el establecimiento de locales comerciales, el trabajo informal, los talleres y la basura se han adueñado de las aceras.

Esto obliga al transeúnte a tirarse a las calles donde ponen en riesgo su integridad física.

Altas cantidades de basura

La Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos en República Dominicana (modificada por la Ley 98-25 en 2026) regula la recogida, transporte y disposición final de basura. Establece la responsabilidad extendida del generador, busca reducir plásticos de un solo uso y prohíbe tirar desechos en lugares públicos.

A pesar de esta ley, la basura en las calles y aceras del municipio se encuentra por montones, restándole belleza a las calles y también convirtiéndose en un peligro para la salud pública.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/b3c0f8c1-f385-44fe-afdb-c51da50dfe8b-4ba99e51.jpg Basura acumulada en aceras de la prolongación avenida Independencia, en Santo Domingo Oeste. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/b470b623-86fe-46d6-96a3-f7d863c09fb0-ef541aed.jpg Más basura en la misma vía del municipio Santo Domingo Oeste. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/e10a902a-6d22-4a71-a6ae-678d7f983f05-d1015aeb.jpg Cúmulo de basura en una acera en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

Establecimientos comerciales

Herrera es un sector dentro del municipio muy activo comercialmente. Cuenta con todo tipo de establecimientos comerciales y también hay muchas personas que de manera informal venden alimentos y otros productos. Ya sea por ignorancia o no, estos comerciantes y negocios ocupan las aceras y dificultan caminar por las mismas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/4fa3358d-aed1-4c9b-b907-d3ec3a8610dc-9ea76152.jpg Venta informal de alimentos en Las Palmas de Herrera. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/e017f3d0-09c7-4222-a47a-262b4a14e06e-792269ca.jpg Venta de productos y parada de motores en Las Palmas de Herrera. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/ba6adf60-0210-4d97-9942-7e58f2e150b8-77e9f13e.jpg Establemiento comercial ocupa una acera en Las Palmas de Herrera. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/cab368ff-3a37-4eae-98c7-c5a3d241c9c8-e6398eb6.jpg Camioneta vende alimentos en plena acera en Las Palmas de Herrera. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

Parqueos

El artículo 237 de la Ley 63-17 sobre movilidad y tránsito establece específicamente que no se puede estacionar vehículos sobre una acera, dentro de un cruce, en un paso de peatones o cerca de hidrantes, entre otros lugares.

Las sanciones incluyen multas desde uno hasta 10 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción. A pesar de esto, muchas de las aceras de este municipio funcionan como parqueos tanto de particulares como de establecimientos comerciales.

No obstante esto, las aceras del municipio funcionan como parqueos y también como área de trabajo de talleres mecánicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/c90786b1-070b-4d65-9242-b97a4ab7b05d-3250f536.jpg Taller reparando un vehículo en plena acera en Las Palmas de Herrera. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/6373653e-36c5-44c6-9a30-6b26a1813f2e-1a6dbafd.jpg Otro taller en plena acera en Las Palmas. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/ed4c3f04-9a47-4e28-9b42-01f86ad0ac82-984a3fd2.jpg Vehículos estacionados en una acera frente a la mirada indiferente de un agente de laDirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

Aceras en mal estado

El cuidado y uso de las aceras está regulado principalmente por la Ley 176-07 (municipios) y la Ley 63-17 (tránsito). Las aceras son espacios públicos de uso exclusivo peatonal, prohibiendo su obstrucción con basura, ventas o parqueo de vehículos. Las alcaldías son responsables de su mantenimiento, y las sanciones incluyen multas.

En Santo Domingo Oeste, aparte de la ocupación ilegal de las aceras, también muchas de ellas se encuentran en un muy mal estado ya sea con muchos hueco,s que se convierten en charcos durante las lluvias, o con maleza que hace que se parezca un campo en vez la ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/e0e7bec1-e3c9-496d-9622-97e2c513a629-48a40d63.jpg Parte de la calle y la acera con charcos en la Isabel Aguiar. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/9aca18ae-847e-41b3-9298-4f97536348e7-d134051f.jpg Depósito de agua contaminada en la avenida Isabel Aguiar. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/2537b82b-3986-4eca-9c77-0c75839b5d20-40104ace.jpg Hierba ocupa totalmente una acera en la Zona Industrial de Herrera. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/3b8b5797-ea43-40d7-b970-3c334c8afb2a-6979837e.jpg Igual situación. (DIARIO LIBRE/NEIL CRUZ) ‹ >