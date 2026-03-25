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semana santa 2026
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Clausuran 267 playas y balnearios por Semana Santa 2026

La medida busca proteger a miles de familias que se desplazan en el interior y la capital del país con fines recreativos

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    Clausuran 267 playas y balnearios por Semana Santa 2026
    Cartel de la Defensa Civil indicando balneario clausurado durante el asueto de Semana Santa. (FUENTE EXTERNA)

    La Defensa Civil informó este miércoles sobre la clausura de un total de 267 playas y balnearios en distintas provincias del país, como parte de las medidas de seguridad y prevención durante el asueto de Semana Santa 2026.

    En la provincia San Cristóbal se reportaron 22 balnearios clausurados, mientras que en el municipio Santo Domingo Este fueron clausurados 36. El Distrito Nacional, por su parte, registró el cierre de 3 importantes balnearios.

    Entre las playas cerradas están Playa Caleta (Oeste), Río Dulce, Playa El Valle, La Poza y La Caleta, en el municipio Boca Chica; Playa de Montesinos y Playa Güibia, en el Distrito Nacional; y el Balneario Hoyo Azul en la provincia La Altagracia, entre otras.

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    El Ministerio de Interior y Policía (MIP) emitió ayer, martes, una resolución que prohíbe la realización de fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos, balnearios y zonas aledañas, durante el asueto de Semana Santa 2026.

    • Esta medida busca proteger a miles de familias que se desplazan en el interior y la capital del país con fines recreativos.

    La resolución MIP-RR-0001-2026, estará vigente desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, incluyendo la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del Viernes Santo, 3 de abril.

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