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tapón en el Distrito
tapón en el Distrito

Camión se accidenta en el kilómetro 9 y causa gran tapón al oeste del Distrito

El congestionamiento se está extendiendo

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Camión se accidenta en el kilómetro 9 y causa gran tapón al oeste del Distrito
Applicación muestra el congestionamiento de las vías de parte del Distrito Nacional. El gran tapón es producto de un accidente en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. (FUENTE EXTERNA)

 Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este miércoles en el kilómetro 9 de la autopista Duarte ha provocado un caos y extensos taponamientos en avenidas y calles aledañas.

De acuerdo a reportes, un camión cargado de materiales de construcción, que se desplazaba en dirección este-oeste, le cayó encima a un vehículo. Se desconoce si hay lesionados.

Como consecuencia, avenidas como la John F. Kennedy, Isabel Aguiar, Los Próceres, Gregorio Luperón, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Lope de Vega, Tiradentes y Buenaventura Freites, entre otras, colapsaran con la cantidad de vehículos que tratan de transitar.

Producto de la situación, los conductores tratan de buscar vías alternas y calles transversales de esas avenidas se han llenado de vehículos provocando, con ello, que el taponamiento sea mayor y un caos en toda la zona.

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Infografía
Camión accidentado encima de una yipeta. (FUENTE EXTERNA)

En la Isabel Aguiar el congestionamiento llega hasta la Zona Industrial de Herrera. En la Kennedy, a medida que avanza el tiemo, se alarga hacia otras calles y  avenidas.

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Periodista dominicana. Egresada de la UASD. Posee una amplia experiencia en el periodismo digital y de investigación.