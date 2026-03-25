La Yuquita es un pequeño parque del Residencial Santo Domingo que ha sido por años espacio de encuentro de los vecinos y lugar de diversión para sus hijos, pero por falta de mantenimiento por parte de la Alcaldía no se le está dando el uso que se quisiera.

El presidente de la junta de vecinos del sector, Víctor Acevedo, dijo que, aunque la comunidad cuenta con una cancha deportiva y varias áreas verdes, el mantenimiento ha recaído principalmente en los propios residentes, quienes de manera voluntaria realizan jornadas de limpieza, poda y acondicionamiento "a puro pulmón".

Indicó que actualmente el parque luce más abandonado, debido a que están a la espera de la ejecución de un proyecto de rehabilitación que había sido acordado con la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep).

Acevedo explicó que el plan contemplaba una inversión aproximada de RD$1,400,000, destinada a la recuperación de áreas prioritarias como la zona infantil, los baños y los senderos internos.

Sin embargo, el dirigente comunitario afirmó que dicho monto resulta insuficiente para un remozamiento integral, por lo que también solicitaron apoyo adicional para la instalación de iluminación, ya que el parque permanece oscuro durante la noche.

A pesar de haber enviado comunicaciones formales desde diciembre de 2025, aún no han recibido respuesta.

Francisco Peña no responde

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/24032026-recorrido-de-parques-9-e135c294.jpg Los vecinos se reúnen en el parque para los temas comunitario. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/24032026-recorrido-de-parques-10-9635cb86.jpg Se requiere invertir en los juegos infantiles. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/24032026-recorrido-de-parques-5-9cd27e5f.jpg La maleza ocupa parte del área infantil. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/24032026-recorrido-de-parques-6-7545a9c2.jpg El parque La Yuquita es uno de los espacios públicos del Residencial Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/24032026-recorrido-de-parques-8-6467b26a.jpg Se requiere intervenir la verja perimetral. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/24032026-recorrido-de-parques-14-c9219002.jpg El parque es un espacio que la comunidad conserva con celo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Señaló que han gestionado ayuda ante la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, encabezada por Francisco Peña, pero hasta el momento no han obtenido respaldo concreto para la rehabilitación del espacio.

El parque, que cuenta con gazebo, baños, área infantil y un pequeño almacén para actividades comunitarias, sigue siendo utilizado por los residentes para reuniones, charlas y eventos. Incluso, la junta organiza iniciativas como campamentos de verano para niños, en los que participan educadores y familias de la comunidad.

Acevedo reiteró el llamado a las autoridades para que atiendan la situación y permitan rescatar este espacio recreativo que, según indicó, tiene más de 50 años de existencia y representa un punto clave para la convivencia de las familias del residencial.